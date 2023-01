Vasca di piazzale Amendola, manca solo la pioggia come test

Servirà un bell’acquazzone per vedere in funzione la vasca di raccolta delle acque meteoriche di piazzale Amendola (foto). L’impianto è operativo dal primo dicembre 2022, giorno del collaudo, dopo due anni dal termine dei lavori (giugno 2020). Un ritardo, in questo caso, legato alla localizzazione della centralina elettrica alla quale le pompe di drenaggio dell’acqua devono essere allacciate per attivarsi. Nessun taglio del nastro e scarsa pubblicizzazione per un’opera "costata 800mila euro" e che, in caso di piogge abbondanti, risolverà l’annoso problema dell’allagamento del sottopasso di viale Cairoli e di piazzale Amendola. Un intervento durato oltre le previsioni e al centro di polemiche politiche, ma anche di contestazioni da parte di operatori turistici e cittadini. Nel 2019 gli operatori si sono lamentati per il prolungarsi del cantiere in piazzale Amendola durante il periodo estivo, tanto che è stato chiuso e poi riaperto, nel 2022 i residenti si sono opposti all’installazione della mega centralina elettrica davanti alle loro abitazioni, in via dello Squero.

Centralina che, dopo manifestazioni e incontri con gli abitanti della via, è stata spostata al Lido, dietro ai bagni pubblici. A ufficializzare l’entrata in funzione della vasca di raccolta delle acque meteoriche è stato il sindaco Massimo Seri nella conferenza stampa di fine anno: "E’ vero che l’opera arriva con un po’ di ritardo, ma sono 50 anni che aspettiamo si risolva il problema degli allagamenti: noi l’abbiamo fatto".

A spiegare il funzionamento dell’impianto è l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori: "Stiamo parlando di una vasca in cemento suddivisa in due parti. In una ci sono due pompe che hanno il compito di ricevere le acque nere e spingerle verso il depuratore. Nell’altra sezione le pompe sono tre e si attivano, in successione, in base al flusso dell’ acqua che poi viene spinta, attraverso un tubo largo 35 cm e lungo 420 metri, nel porto canale, dove si riversa a goccia".

"Parliamo di un progetto che risale al 2017 – commenta il capogruppo della Lega Gianluca Ilari che nel corso degli anni ha messo in evidenza le varie criticità emerse – di lavori avviati nel 2018 e che si sarebbero dovuti concludere nel 2019: l’aumento dei costi è stato del 44%. Lascia perplessi che la giunta non abbia inaugurato l’impianto quando non perde occasione di tagliare nastri in pompa magna".

E ancora Ilari: "L’Amministrazione comunale non attribuisca i ritardi dell’opera al periodo covid che ha contribuito solo per 30 giorni, mentre tra i fattori che hanno influito c’è il cambio degli assessori. Il cantiere, infatti, è passato da Fanesi, a Tonelli e infine a Brunori: un esempio di come non si dovrebbero gestire i lavori pubblici nella nostra città".

Anna Marchetti