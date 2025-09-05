Vastante nella lista ‘Progetto Marche Vive’: "Turismo, il modello Ricci per tutta la regione"

Ha scelto di candidarsi con "Progetto Marche Vive" (lista che sostiene Matteo Ricci presidente) Agostino Vastante, oggi capogruppo della lista "Forza Pesaro" in consiglio comunale. Sanità, sicurezza e turismo i temi su cui si è concentrato per ufficializzare la sua candidatura, sostenuto da un altro candidato per la stessa lista, ma nella provincia di Ancona, Michele Caporossi, ex direttore generale dell’ospedale di Torrette. "La sanità di questo territorio deve tornare ad essere attrattiva – dice Vastante – invece negli ultimi anni la situazione è peggiorata. Aumenta la mobilità passiva, vengono depotenziati i servizi e i reparti a discapito dei cittadini, medici e operatori sanitari sono costretti a coprire turni infiniti, su due strutture distanti 10 km e non ce la fanno più. Il centrodestra continua a fare solo propaganda. Basti pensare al nuovo ospedale di Pesaro: si vogliono iniziare le demolizioni dell’attuale struttura di Muraglia prima ancora di capire quando si potranno avviare i lavori per la nuova struttura".

Poi il tema della sicurezza, con "l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza utili anche alla rilevazione delle targhe, per capire chi entra ed esce nella nostra regione". Vastante aggiunge: "Esportare da Pesaro in tutte le Marche l’idea di turismo culturale che Matteo Ricci ha voluto costruire a Pesaro è sicuramente un ottimo modo per rilanciare il settore turistico e valorizzare le bellezze marchigiane. Questo deve andare però di pari passo con il miglioramento della viabilità".

Torna sul tema della sanità, o meglio come specifica lui stesso "della salute", Michele Caporossi, ex direttore generale di Torrette di Ancona: "Nelle Marche ci vuole un approccio completamente nuovo – dice –. Per farlo dobbiamo partire da una relazione dello stato di salute della popolazione, che oggi manca totalmente. Proponiamo poi l’implementazione dell’applicazione del fascicolo elettronico e la messa in opera di un sistema digitale, che grazie ad un algoritmo (e non con un’autocertificazione, come accade oggi), ci dica quali sono gli slot disponibili per le prestazioni sanitarie nelle strutture ospedaliere, nei poliambulatori e nelle strutture private che operano per la sanità pubblica".

Alice Muri