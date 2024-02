Vastogirardi, vince la voglia di non perdere. Per il Fosso svanisce un’occasione ghiotta

VASTOGIRARDI

0

FOSSOMBRONE

0

VASTOGIRARDI: Servalli 6, Tocco 6,5, Panaro 6,5, Antogiovanni 6 (66′ Iacullo 6), Ruggieri 6,5, Filì 6, Caon 6,5, Ceccuzzi 6, Fontana 6 (85′ De Martino SV), Ramos Lopez 6 (75′ Cesaroni 6), Zuccherato 5,5 (85′ Iacovetta SV). A disp.: Nappo, Camara, Visani, Gargiulo, Antinucci. All.: Marmorini 6

FOSSOMBRONE: Amici 6,5, Bianchi 6, Camilloni 6,5, Bucchi 6,5, Urso 6, Rovinelli 6, Palazzi 5,5 (78′ Lorenzoni 6), Pandolfi R. 5,5 (68′ Conti 6), Germinale 6 (82′ Battisti SV), Giacchina 6 (73′ Brigidi 6), Casolla 5,5. A disp.: Di Giorgio, Mea, Procacci, Pandolfi L., Aguzzi. All.: Fucili 6

Arbitro: Schmid di Rovereto (Pellegrino–Fumagallo)

Note: ammoniti Ruggieri e Panaro (V); Giacchina e Bianchi (F)

Termina a reti bianche il recupero della ventesima giornata tra Vastogirardi e Fossombrone. Allo stadio “Filippo Di Tella” va in scena un gara bloccata e con pochi sussulti, nella quale prevale la voglia di non perdere da entrambi i lati. Con questo risultato la squadra di mister Fucili sale a quota 30 punti in classifica, restando nella terra di mezzo: a 5 lunghezze dalla zona playoff e con 6 punti di vantaggio su quella playout, perdendo così una ghiotta occasione per accorciare sulle zone alte della graduatoria.

Pronti via e sono i padroni di casa a sfiorare il vantaggio, con Ramos Lopez che sorprende la difesa del Fossombrone, stampando però la sfera sul palo. Il Vastogirardi insiste ed al 10’ si riaffaccia in avanti: Filì prova la girata di testa, impegnando Amici che blocca in bello stile. La reazione ospite arriva poco dopo su una punizione di Pandolfi, con Rovinelli che incorna con i tempi giusti ma manda sul fondo di un soffio. Il botta e risposta prosegue su buoni ritmi, con le formazioni che vanno avanti a folate: il Fossombrone sfiora il vantaggio alla mezz’ora con un contropiede di Palazzi, fermato sul più bello da Panaro. Sul finire di primo tempo fa capolinea anche la nebia sul “Di Tella”, con le formazioni che vanno negli spogliatoi senza ulteriori emozioni.

Nella ripresa è di nuovo il Vastogirardi a partire meglio, colpendo un altro legno con Ruggieri su calcio di punizione. Il Fossombrone prova a restare compatto in difesa per poi pungere in ripartenza, ma senza trovare il filtrante giusto. Il secondo tempo scivola via più lento, con Fucili che prova a pescare forze fresche dalla panchina. L’equilibrio non si sblocca, anche sono i locali a farsi preferire in più di un’occasione: Caon e Panaro sfiorano il vantaggio, così come Fontana che in ripartenza si divora l’1-0. Per rivedere il Fossombrone bisogna aspettare gli ultimi 10’, con Germinali che manda alto di pochissimo. Si arriva così al recupero, ma nulla cambia.