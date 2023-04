Vecchio palas, allora? Lavori ancora fermi Ma Pozzi non ha dubbi: "Si parte entro Pasqua"

di Luigi Luminati

Superate le colonne d’Ercole del pesce d’aprile, il Comune sembra voler partire al più presto con il cantiere del vecchio palas. Almeno a livello di dichiarazione operativa. Interpellato sul fatto che ancora, ad inizio aprile, non si vedeva la reale riapertura del cantiere di viale dei Partigiani, l’assessore Riccardo Pozzi ha voluto dare risposte concrete e soprattutto reali alle domande del cronista, interpellando i suoi dirigenti. "Come sapete – dice l’assessore al Fare – abbiamo già consegnato da alcune settimane il cantiere. Abbiamo già approvato lo stato di conservazione delle opere sinora realizzate e le tre aziende che hanno vinto la gara d’appalto hanno già iniziato ad ordinare il materiale necessario". Secondo l’amministrazione comunale, vedremo personale delle ditte operare all’interno del vecchio palas nel giro di qualche giorno: "Prima di Pasqua operai al lavoro? Credo proprio di sì. In queste ultime settimane – sottolinea ancora Pozzi – la tre aziende hanno iniziato a operare per un cambio di passo necessario a livello organizzativo".

I tre milioni di euro a disposizione per il completamento della struttura,a metà tra il palasport e l’auditorium, dovrebbero essere sufficienti per il completamento, compreso il miglioramento sismico che tanto ha influito sui ritardi e sull’esplosione dei costi. D’altra parte il cantiere è fondamentale per l’amministrazione comunale, che ha cominciato i lavori nel lontano 2015. Il raggruppamento temporaneo di impresa formato da tre aziende della nostra provincia pare aver dato una spinta al completamento del tempio del basket pesarese. D’altra parte la presenza delle aziende di Sergio Zolfanelli; di Mario Gambini e dei fratelli Fantoni di Urbania non può che essere valutata positivamente. Nel senso che nuovo via al cantiere potrebbe essere fissato sin dalla giornata di domani. Nel contempo altrettanto importante sembra la conferma che sarà l dirigente interno architetto Maurizio Severini, il direttore dei lavori incaricato per la parte impiantistica del cantiere. Al suo fianco ci sarà come esperto esterno l’ingegnere Raniero De Angelis.