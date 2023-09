Vecchio palas conquistato. Il supermercato affidato a Lega Coop Villa Fastiggi grazie all’unica offerta

Sussurri e grida attorno al cantiere della ristrutturazione del vecchio palas. I più informati ipotizzavano nelle settimane passate di una possibile affermazione della Coop di Villa Fastiggi nella gara della concessione della parte commerciale. Detto e fatto. Ecco l’annuncio del Comune firmato dall’assessore Riccardo Pozzi: "La ditta che gestirà l’area food del vecchio palas è la società Cooperativa di Consumo di Villa Fastiggi. Aperte le buste del bando di concessione dei locali al piano terra – afferma l’assessore al Fare – dell’ex Palazzo dello Sport, rivolto alle attività economiche. La ditta si è aggiudicata l’avviso pubblico, in maniera provvisoria in attesa delle verifiche della documentazione". Il presidente della Coop di Villa Fastiggi Valter Colonesi conferma: "La nostra è stata l’unica offerta presentata". Il bando di concessione indicava un canone mensile di 5.306 euro per nove anni, con uno scomputo del completamento dei lavori non strutturali. "Noi abbiamo offerto 5310 euro di canone mensile", aggiunge Colonesi.

"L’obiettivo è ottimizzare tempi e risorse pubbliche – afferma l’assessore Pozzi –: affidando i lavori alle attività che gestiranno gli spazi, eviteremo gli sprechi nell’adeguare le stesse strutture alle esigenze commerciali del concessionario. Le due aree saranno destinate al food: il primo locale, di 290 mq, accoglierà un esercizio di commercio al dettaglio settore alimentare. Mentre il secondo, di 89 mq, accoglierà spazi per la somministrazione di cibo e bevande". Le anticipazioni hanno avuto l’attesa conferma e nei prossimi mesi vederemo quali saranno le reazioni degli altri piccoli supermercati esistenti in zona. Mentre è da verificare sin dall’estate prossima la futura convivenza tra il Rof e il supermercato.

Luigi Luminati