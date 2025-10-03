Vecchio palas, Vimini gela i nostalgici: "Non è più quello di una volta"

E’ un po’ una doccia fredda la risposta dell’amministrazione comunale nei confronti dell’iniziativa romantica di un gruppo di veterani, grandi appassionati di basket, che ha lanciato una petizione, con tanto di raccolta di firme al "Cicoria", il nuovo bar di viale Marconi, per chiedere al Comune di riportare lo sport all’interno del vecchio palas, oggi Auditorium Scavolini.

"La linea dell’Amministrazione comunale sull’Auditorium Scavolini è invariata - premette subito il vice sindaco Daniele Vimini -: è uno spazio flessibile, capace di accogliere anche eventi sportivi, ma che non può ’blindarsi’ coi campionati che comporterebbero un’esclusività di utilizzo, fra l’altro difficilmente sostenibile per le società, e impedirebbe lo svolgersi di eventi, spettacoli e convention da programmare a medio e lungo termine".

Vimini, che è anche assessore alla Cultura e Turismo si intenerisce solo su un punto: "Comprendiamo lo spunto romantico da cui parte la raccolta firme, ma le esigenze a cui fa riferimento non può essere trovata nella struttura di viale dei Partigiani, per diversi motivi che tengono conto anche dei rinnovati standard a cui devono far fronte le società sportive". E precisa: "L’Auditorium non è nelle condizioni di ospitare dei campionati e i conseguenti allenamenti, perché la continuità di presenza che richiedono le società inibirebbe la possibilità di organizzare eventi e una programmazione di spettacoli e iniziative che Aspes, dopo un primo periodo di rodaggio, sta cercando di realizzare con buoni risultati, grazie alla possibilità di poter fare le migliori scelte organizzative e accettare le proposte in grado di far lavorare al massimo questa struttura, tra cui ricadono anche eventi sportivi come l’appuntamento con la ’Striking League’ di kickboxing che si terrà il 15 novembre".

Vimini conclude: "L’Auditorium non è più il contenitore anni ‘80 e ‘90 come ce lo ricordiamo. La struttura è stata necessariamente rimodernata (pena l’abbattimento) seguendo gli attuali criteri di sicurezza e agibilità che ne comportano una minor capienza, un uso differente e anche maggiori costi di gestione rispetto a quello che era l’hangar che i pesaresi, dalla mia generazione in su, ricordano con affetto e un pizzico di nostalgia". C’è stato un rinnovamento anche nella geografia degli spazi della città: "Rispetto agli anni d’oro del ’tempio’ Pesaro ha accolto prima la Vitrifrigo Arena (1996) poi il Pala D di Campanara (acquistato dal Comune nel 2019 insieme al Pala F) con i suoi oltre 2.000 posti, pensati esclusivamente per le realtà sportive".