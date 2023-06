Vecchioni: "Il mio canto ’Infinito’"

Il concerto di stasera alle 21,15 al Campo Sportivo di San Giorgio di Pesaro apre il tour estivo di Roberto Vecchioni. Professore che spettacolo sarà? "Questo è stato un anno particolare, viene dopo un periodo complicato, quindi sono molto contento di tornare su un palco. Avrò modo anche di cantare le canzoni dell’ultimo album che è uscito tre anni fa e che è stato congelato dal Covid e dalla Pandemia".

Che brani proporrà?

"Tutte le canzoni più famose e preferite dal pubblico".

Per lei sarà un concerto da sapore speciale, perché?

"Perché per me tornare nelle Marche è come tornare in una seconda casa. Conosco benissimo Pesaro, Fano e Ancona. Sono venuto spesso dalle vostre parti per vacanza, non solo per lavoro. A Fano, per esempio, da piccolo venivo in Colonia. Conosco la passione e la forza dei marchigiani. Sono persone gioiose".

Il tour si intitola "Infinito". Un omaggio alle Marche?

"Si chiama così in omaggio a Leopardi e quindi anche al vostro territorio. Mi ha però ispirato il Leopardi del periodo di Napoli che racconterò tramite Antonio Ranieri, l’amico partenopeo. Canterò l’amore per la vita, perché tutti la amano anche persone come Leopardi che all’apparenza poteva sembrare che la odiava, ma in realtà non era così".

Che risposta si aspetta dal pubblico?

"Sarà un concerto emozionante, piacerà a tutti. Non sarà languido, anzi si ballerà anche. Poi parlerò e farò anche delle domande agli spettatori che se vorranno potranno anche rispondere. Non è un concerto di solo musica e parole, ma di situazioni di scambio, un momento per stare bene insieme. Direi che sarà una esibizione a tutto tondo e coinvolgente. Ho tanta voglia di tornare a fare concerti dopo tre anni che sono stato fermo".

Cosa ne pensa della nuova musica dei giovani?

"Non voglio generalizzare. Credo che comunque c’è stato un passaggio dagli anni ’90 in poi. E’ nato un nuovo linguaggio più schematico, più essenziale e anche più riduttivo. Nei testi prevalgono sesso e rabbia. Sono anche opere piene di energia, alcuni cantanti o cantautori sono pure originali e più personaggi di altri. Riescono a distinguersi in un panorama a grandi linee troppo ripetitivo. Non tutte le nuove generazioni sono di serie B, ci sono anche prodotti notevoli. E’ tuttavia un genere che rappresenta la schematizzazione dei giovani". Ad aprire il concerto di stasera sarà il cantautore di Urbino Nevio Russo.

Beatrice Terenzi