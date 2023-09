Vedremo persino i “Pinguini Tattici Nucleari“

di Claudio Salvi

Approdano per la prima volta a Pesaro, i Pinguini Tattici Nucleari. Per il loro nuovo tour nei palazzetti, il gruppo ha già annunciato le date e alla Vitrifrigo Arena saranno in scena la prossima primavera: martedì 23 e mercoledì 24 aprile. La band capitanata da Riccardo Zanotti, reduce dal concerto record di Campovolo con ben 80mila persone, sta registrando ovunque il tutto esaurito.

Ecco perché, forte di questi numeri, per il loro spettacolo live indoor nei palazzetti tutte le città toccate dal tour avranno almeno due spettacoli. E questa scelta degli organizzatori (la Magellano concerti), conferma come la dimensione live sia importante per la band bergamasca. Si continua con una lunga session di date grazie a questi originali Pinguini che sono riusciti a crearsi un seguito notevole e un pubblico che continua ininterrottamente a seguirli e a cantare le loro hit pop. Il titolo del tour è piuttosto indicativo, anche perché prende spunto dal loro omonimo album (triplo disco di platino): Fake News.

Sulla loro pagina Instagram, la band ha presentato così il tour: "A Campovolo abbiamo fatto la festa più grande della nostra vita: ben 80.000 anime si sono unite a noi per l’ultimo concerto di questo grande tour. Un finale col botto in un tempio della musica, dove abbiamo toccato il cielo. Dentro ogni fine c’è però un nuovo inizio quindi ecco la notizia: il tour nei palasport che si chiamerà Fake news indoor tour! Chiaramente lo show non sarà uguale, a partire dalla scaletta e della “narrazione“, ma ne parleremo più avanti!".

Le prevendite saranno aperte da oggi alle ore 10. "Per ora vi basti sapere che ci becchiamo l’anno prossimo, non perdiamoci mica di vista!". Continua così, in una versione più intima e confidenziale, il tour che quest’estate ha portato i Pinguini Tattici Nucleari a incontrare fan di ogni età, da nord a sud fino alle isole. Dopo la calorosa accoglienza che il pubblico ha riservato alla band, Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo decidono di tornare per continuare a raccontare la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare.

I biglietti sono già in vendita nelle prevendite abituali e online. Prezzi da 39 a 79 euro. I Pinguini saranno preceduti da altri due eventi già annunciati alla Vitrifrigo Arena. Dal 26 al 29 ottobre torna a Pesaro Le cirque du Soleil con il nuovo spettacolo dal titolo “Ovo“. Mentre il 2024 si aprirà con il concerto che Claudio Baglioni terrà il 18 gennaio. Sarà la data zero, al termine di una breve residenza, del tour Atuttocuore.