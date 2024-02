Vegani, vegetariani e diritti degli animali: "Vi spiego come e cosa significa tutelarli"

Vegani, vegetariani, carnivori, diritti degli animali, soprusi degli umani. Molto caos sotto il sole. Prova a fare ordine con un convegno oggi alle ore 11 in sala del consiglio comunale Olimpia Storoni, 28 anni, laureata in giurisprudenza sul tema dello stato giuridico degli animali, cioè su quali diritti la normativa europea e nazionale riconosce loro. Storoni fa parte di Ali (Animal Law Italia), l’associazione che fa ricerca giuridica per migliorare la normativa per la tutela degli animali.

C’è gente che spende migliaia di euro all’anno dal veterinario per cani o gatti, ma poi mangia tranquillamente la fettina di un vitello tenuto prigioniero a vita in un allevamento intensivo. Cosa ne pensa?

"E’ un fenomeno che fa parte dello specismo, la discriminazione tra umani e altri animali. Noi poi, tra i vari tipi di animali, facciamo selezione. Abbiamo preconcetti, magari assorbiti nell’infanzia, per cui se la mia cultura mi dice che è giusto prendermi cura di un certo animale, tipo quelli domestici, cani o gatti, allora lo farò, ma se mi ha detto che un altro animale deve essere mangiato, chiudo quella finestra di empatia, e mi rassegno al fatto che quello sia il suo destino".

Come si risolve tutto ciò?

"Riconoscendo anzitutto l’appartenenza del genere umano al mondo animale. Noi siamo animali, una tra le specie, con caratteristiche particolari, così come gli altri animali. Quindi bisognerebbe rispettare gli altri animali, che hanno le loro sensibilità, in modo da non oggettificarli, come accade spesso, anche agli stessi animali da compagnia, selezionati in razze, ecc".

Lei è vegana?

"Sì"

Cosa dice a chi uccide (o non evita di far uccidere) gli altri animali, per cibarsene?

"Che oggi puoi scegliere eticamente, se io considero l’altro animale un essere che ha sensazioni analoghe alle mie, dovrei interrogarmi sulla opportunità di nutrirmi del suo corpo, visto che non ho uno stato di necessità reale. Intendo: se io sono in una giungla, e non so come sopravvivere, allora è comprensibile che mi nutra di animali. Se no, bisogna capire se si è tranquilli con se stessi nel decidere di nutrirsi del corpo di un animale anche fuori da quella necessità, che ora non c’è".

Un vegano mangia solo frutta e verdura. Ma gli ultimi studi sulla botanica dicono che anche le piante hanno la loro sensibilità: quindi, se non possiamo mangiare neanche quelle, eticamente diventa legittimo mangiare solo frutti che cadono dagli alberi?

"Vero che le piante sono esseri viventi, che comunicano anche tra di loro, ma non hanno le stesse caratteristiche neurologiche di noi animali. Quindi se taglio il cesto di insalata siamo davanti a una reazione biochimica in cui non c’è percezione o coscienza. La sopraffazione che noi adottiamo a danno degli animali si basa su differenze esteriori e su differenze di abilità che ci fanno pensare all’altro animale come a un essere inferiore......ma così non è... In realtà sono diversità che lo dovrebbero rendere più tutelabile"

Come se ne esce ?

"Gli animali andrebbero considarati ’individui’ che necessitano di tutela. E anche l’idea di pensare agli animali come a esseri inferiori, assomiglia a quella che valeva in passato, quando abbiamo classificato inferiori certi uomini e donne, e sulla base di quel concetto certe popolazioni sono state sterminate, schiavizzate ecc....Però poi abbiamo capito che quella discriminazione non era giusta. Dovremmo fare lo stesso con gli animali, ora. L’animalità, l’essere animale, per noi è uno stato su cui è accettabile compiere violenza. Se riuscissimo a non rendere più accettabile questo concetto, che riserva al solo status di umanità il privilegio di certi di trattamenti, allora si potrà avere un progresso. Finchè gli animali saranno considerati esseri inferiore, allora sarà considerato legittimo fare loro di tutto.

Anche le donne in passato erano considerate per secoli ’esseri emotivi’, quindi una se chiedeva voce in capitolo dal punto di vista politico, per qualcuno era come dare voce politica a un animale"

Secondo lei, quindi, finchè tratteremo male gli animali tratteremo male anche gli uomini?

"Sì, perchè è l’esercizio di un’attitudine che noi riteniamo accettabile, e quindi è sempre possibile spostare quella attitudine un po’ più in qua o più in là, in termini di crudeltà, o meno, di trattamento".

Alessandro Mazzanti