Vela, Marco Gradoni sul Luna Rossa

Da Jeddah, in Arabia Saudita, dove si sono aperte giovedì le regate preliminari della Coppa America, brilla la stella di un giovane velista fanese, Marco Gradoni. Luna Rossa Prada Pirelli si è infatti aggiudicata la terza regata, dopo che le prime due, vinte dal Team Nuova Zelanda, si era piazzata al terzo e quarto posto. Ma la notizia che fa sensazione è il fatto che a guidare l’imbarcazione italiana sia una coppia di giovani timonieri italiani, composta da Ruggero Tita, 31 anni di Rovereto, oro olimpico a Tokio nell’estate 2021 e da Marco Gradoni, 19 anni, di Fano, un giovane velista che ha davvero bruciato i tempi. "Ricordo che venne da noi – dice Piergiorgio Bonazelli, presidente del Club Nautico Fanese – fin da piccolo, all’età di 8 anni per fare il primo corso di vela. A 9 anni faceva già agonistica, a 10 anni ha vinto il primo titolo italiano classe Optimist Cadetti. Poi abitando a Roma si è trasferito al circolo velico Tognazzi Marine dove ha iniziato la sua fulgida carriera". Tita e Gradoni sono rispettivamente il timoniere di destra e quello di sinistra di Luna Rossa che insieme ai due regolatori di vela compongono l’equipaggio della barca italiana che fino a domenica nel Mar Rosso si daranno battaglia a bordo delle AC40 in attesa delle finali di Coppa America in programma nel 2024 a Valencia in Spagna. "Dopo essere diventato a soli 19 anni l’unico velista al mondo a vincere tre Campionati del Mondo Optimist consecutivi nel 2017, 2018 e 2019 ed essere stato insignito del titolo di Velista Mondiale dell’Anno titolo nel 2019, il più giovane vincitore di sempre, - ha scritto il giornalista esperto di vela Magnus Wheatley – Gradoni si dimostra freddo calcolatore". Giudizio che conferma anche Piergiorgio Bonazelli: "Marco è un talento naturale affinato nel corso degli anni, a cui ha affiancato elevate competenze tecniche. È un ipertecnico e al tempo stesso un talento naturale. L’essere entrato nel team di Luna Rossa lo farà crescere ancora di più, visto che la Coppa America può essere considerata come la Formula Uno della vela". Tita e Gradoni dovranno dimostrare in queste qualificazioni di essere una coppia di timonieri affidabili su cui poter contare quando la Coppa America entrerà nel vivo, tali da proporsi come valida alternativa a quelli che fino ad oggi sono i timonieri titolari del Team Italia. Vale a dire James Spithill e Francesco Bruni.

Silvano Clappis