‘Velaspiegata’ è andata in archivio: un altro successo

Si è conclusa la 15ª stagione del progetto "Velaspiegata", scuola di vela per ragazzi diversamente abili organizzata dal Circolo Velico Ardizio, con la classica "pizzata" e, per non perder tempo prezioso, si sono già gettate le basi per i prossimi appuntamenti del 2024. Soddisfatto dell’esperienza che si rinnova, il presidente del Circolo Velico Ardizio, Giovanni De Martis, ideatore e organizzatore del progetto, che ha tirato le somme di questa stagione, definendo "Velaspiegata una scuola di vita". Quindi De Martis ha aggiunto: "L’obiettivo consiste nell’utilizzare la barca a vela e il mare come spazio fisico e mentale, nel quale favorire la possibilità di essere se stessi in un ambiente accogliente e stimolante. La parola d’ordine è "siamo tutti sulla stessa barca". Si impara a utilizzare al meglio il poco spazio a disposizione, ad alimentarsi in modo sano e leggero, a ridurre il consumo dell’acqua e a ridurre la produzione di rifiuti. Durante questi 15 anni in barca con i ragazzi diversamente abili penso di aver capito quanto siano stati importanti i ‘sensi’ che rappresentano l’essenza del mare: si può ascoltare il suo rumore e la sua forza, si può gustare in bocca il sapore del sale, lo si può odorare, emana profumi intensi e poi il tatto, il mare circonda e abbraccia tutto il corpo che si immerge, sì ci sono proprio tutti i 5 sensi".

Luigi Diotalevi