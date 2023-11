Velivolo precipita sul Cesano, due miracolati

di Sandro Franceschetti

Miracolati. Poteva finire in tragedia lo schianto a terra di un ultraleggero verificatosi ieri poco dopo mezzogiorno nei pressi dell’Aviosuperfice Valcesano a Monte Porzio, da dove l’aereo era decollato mezz’ora prima e, invece, per fortuna, entrambi gli occupanti del velivolo se la caveranno. Determinante, per evitare l’irreparabile, è stata con tutta probabilità la vegetazione, che ha attutito l’impatto al suolo dell’aereo, caduto di punta vicino all’alveo del fiume Cesano, sul versante della provincia di Ancona.

La scena che si sono trovati davanti i vigili del fuoco di Senigallia e i carabinieri della stazione di Tre Castelli è stata da paura: la parte anteriore dell’ultraleggero, un Tecnam P92, non esisteva più e anche l’abitacolo era decisamente accartocciato. Dentro due persone, entrambe di circa 70 anni: N.C. residente nella frazione senigalliese di Roncitelli, che stava pilotando l’aereo, e, al suo fianco, A.S., di origini sarde, che vive da molti anni a Rimini, dove ha ricoperto il ruolo di comandante del Nucleo Elicotteri della Guardia di Finanza; estratti entrambi dai pompieri. Due esperti, che volano da oltre trent’anni, ma per i quali ieri, all’improvviso, qualcosa è andato storto: il Tecnam a un certo punto ha rivolto il muso verso terra e non c’è stato più modo di rialzarlo, fino allo schianto, per fortuna ammortizzato dalla vegetazione rigogliosa sull’argine del fiume.

Tutti e due sono stati trasportati all’ospedale di Ancona: il pilota in eliambulanza e il copilota su gomma. E per entrambi, dopo poche ore, dal nosocomio di Torrette sono arrivate notizie confortanti: né l’uno né l’altro, nonostante varie fratture, é in pericolo di vita. Per capire cos’ha determinato l’incidente, bisognerà ascoltare i protagonisti ed effettuare verifiche sui resti del velivolo, di loro proprietà, che era ricoverato abitualmente in un hangar dell’Aviosuperfice di Monte Porzio. Da dove ieri è decollato, con i due titolari che avevano deciso di effettuare una serie di voli di esercitazione. Finché un problema tecnico, ancora da accertare, ha causato l’incidente.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ai carabinieri e ai soccorritori del 118, si è subito recato anche Antonio Rossetti, presidente dell’Avio Club Fano e gestore dell’Aviosuperfice Valcesano: "A vedere le condizioni dell’aereo è davvero un miracolo che entrambi siano fuori pericolo. L’impatto è avvenuto a meno di 100 metri dalla nostra pista, per cui non si può escludere che stessero cercando di rientrare avendo riscontrato un’avaria. La cosa più importante, comunque, è che se la caveranno".