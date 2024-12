Vende tre Rolex per 26mila euro, ma gli assegni circolari erano falsi

Pesaro, 3 dicembre 2024 – Condannato un truffatore specializzato in Rolex. Il giudice monocratico di Pesaro ha condannato ieri un 26enne campano a un anno di reclusione e 900 euro di multa per una truffa legata alla vendita di Rolex compiuta nel pesarese. E non è la prima volta che il giovane finisce nei guai per truffa. Sempre per i Rolex, infatti, il 26enne ha procedimenti pendenti anche in altre parti d’Italia. Il giovane condannato ieri aveva acquistato tre Rolex su internet con un assegno circolare falsificato da 25mila euro. Il pm aveva chiesto per lui, a ottobre scorso, una pena di 9 mesi e 900 euro di multa. L’accusa di cui ha risposto il 26enne campano, difeso dall’avvocato Andrea Paponi, è di truffa per aver raggirato una donna del pesarese che aveva messo in vendita dei Rolex su Subito.it, una piattaforma per acquisti online di oggetti usati.

L’imputato nel processo di primo grado che si è chiuso ieri, l’aveva contattata con un telefono intestato a una persona che in realtà non esisteva. Il giovane rispondeva a un annuncio per la vendita di un Rolex Gmt da 10.900 euro. A quel punto, tra i due, è iniziata una trattativa via whatsapp al termine della quale è stato raggiunto un accordo anche per altri due orologi: un Rolex Date Just da donna e un Rolex Daytona, per un totale di 25mila euro. All’accordo è seguito poi un appuntamento a casa della signora per concludere l’affare. Il 26enne, la signora e suo marito sono poi andati insieme in banca per controllare la copertura dell’assegno.

Un quarto uomo, non identificato, si è quindi spacciato per un dipendente della banca che aveva emesso l’assegno circolare e, al telefono con l’operatore dell’istituto di credito, ha confermato sia la copertura dell’assegno, sia il beneficiario, sia l’importo. La signora si è accorta di essere stata truffata quando, dopo aver versato l’assegno contraffatto, ha consegnato i tre orologi.