Vendetta familiare dietro al rogo di 3 trattori

Aveva dato fuoco a tre trattori per vendette familiari. La mandante infatti era parente del proprietario dei mezzi. Lo hanno scoperto i carabinieri di Fossombrone e della compagna di Urbino dopo un’analisi delle telefonate tra esecutore e mandante. Per questo, è stata denunciata per estorsione ed incendio doloso una donna di 48 anni, del posto, con legami di parentela con la vittima dell’incendio e del tentativo di estorsione di 4mila euro. Una richiesta di soldi fatta da un albanese di 30 anni, arrestato in flagranza nel luglio scorso. Infatti, il proprietario dei mezzi bruciati si era visto affiggere un foglio in un albero vicino ai trattori con la richiesta di 4mila euro per stare "tranquillo" in futuro. L’imprenditore ha subito chiamato i carabinieri, i quali hanno teso una trappola all’estorsore dandogli appuntamento per il ritiro del denaro. L’albanese infatti si è presentato puntuale, ha preso i soldi e un attimo dopo si è trovato i carabinieri addosso. Ma lui era già stato talmente rapido da aver messo 1000 euro in una scarpa. Arrestato, ha poi rivelato di non esser stato l’ideatore dell’attentato ai trattori. Lo aveva pagato qualcuno di cui non aveva rivelato il nome. Ci sono arrivati i carabinieri settacciando il traffico telefonico del 30enne riuscendo così ad identificare la 48enne, parente della vittima, per poi denunciarla in concorso con l’esecutore. Scrivono i carabinieri: "Arrestato l’uomo, gli investigatori hanno poi approfondito le indagini, al fine di individuare il mandante dei danneggiamenti e della richiesta estorsiva, effettuando accertamenti di carattere tecnico, tra cui l’analisi di decine di tabulati relativi alle utenze telefoniche in uso alle persone coinvolte. Ciò consentiva di individuare la figura di unadonna, parente della vittima, la quale, secondo quanto emerso, a seguito di dissidi interni alla famiglia, avrebbe ingaggiato il cittadino dell’est Europa, commissionandogli i danneggiamenti".