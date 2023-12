Vendetta familiare, due denunce per estorsione e incendio doloso. La 48enne fece dar fuoco ai trattori del parente

Fossombrone (Pesaro Urbino), 7 dicembre 2023 – Diede l’ordine ad un 30enne albanese di dare fuoco ai trattori di un imprenditore agricolo, suo parente. Causa: vecchie ruggini familiari. Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Urbino hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Urbino due persone, un uomo e una donna rispettivamente di 30 e 48 anni.

Si legge in una nota dei carabinieri: "I fatti scaturiscono da quanto avvenuto lo scorso luglio, quando, nelle campagne di Fossombrone, i militari arrestarono in flagranza di reato un albanese, con l’accusa di estorsione. Nello specifico, un imprenditore agricolo della zona, dopo aver subito diversi danneggiamenti (tre mezzi agricoli incendiati ed un altro danneggiamento mediante l’inserimento di acqua e sale all’interno del serbatoio), ha trovato un messaggio appeso ad un albero contenente una richiesta estorsiva. Di lì a poco veniva avvicinato dall’albanese che gli offriva ‘protezione e tranquillità’ pagando un pizzo di 4.000 euro, oltre alla rivelazione del mandante dei danneggiamenti subiti. La vittima però ha denunciato tutto ai carabinieri di Urbino i quali, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno organizzato un appuntamento per la consegna del denaro arrestando in flagranza l’estorsore subito dopo aver ricevuto il denaro che aveva in parte nascosto in una scarpa».

Dalle indagini successive, è uscito fuori il nome della mandante, parente della vittima che aveva ingaggiato il cittadino albanese per commissionargli i danneggiamenti. Dopo l’incendio dei mezzi però, «il rapporto tra i due si è incrinato _ scrivono i carabinieri _ l’uomo infatti, non vedendo adeguatamente remunerate le proprie azioni delittuose, avrebbe iniziato a minacciare la donna di rivelare il misfatto, procedendo poi autonomamente alla richiesta estorsiva nei confronti dell’imprenditore. I carabinieri hanno così denunciato per estorsione e danneggiamento a seguito di incendio a carico degli indagati che, nei giorni scorsi, hanno ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini».