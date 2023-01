Vendeva le bici sui social Erano rubate, denunciato

Vendeva online biciclette rubate. Per questo è stato denunciato per ricettazione, un tossicodipendente fanese di 50 anni.

I soldi, a lui che da sempre vive di espedienti, gli servivano per gli "stravizi". Da inizio anno sul sito Market Place di Facebook aveva pubblicato circa 10 annunci di vendita, insospettendo acquirenti e carabinieri. Erano tutti velocipedi all’apparenza nuovi, di tutte le forme e di tutti i colori. A prezzi davvero stracciati: dai 100 ai 200 euro l’una. City bike ma anche bici da corsa.

In pochi giorni ne ha vendute già tre, ad altrettanti acquirenti ignari che si trattasse di bici rubate. Altre 8 invece, le teneva riposte nel garage di casa. E’ lì che le hanno rinvenute i carabinieri della stazione di Fano che per questo lo hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Pesaro per ricettazione.

"Si è vero, le ho rubate", ha ammesso il 50enne, già noto alle forze dell’ordine per reati simili. "A seguito di numerose denunce di furto di biciclette sporte da cittadini fanesi presso la locale Stazione Carabinieri - si legge in una nota del Reparto Operativo del Comando Carabinieri Pesaro -, i militari hanno accertato che alcune di queste bici rubate venivano messe su un noto portale social per la successiva vendita". I furti sono avvenuti per lo più in centro storico: alcune biciclette erano state parcheggiate nelle rastrelliere, ma tante altre erano state rubate anche dalle abitazioni dei proprietari e in una occasione anche nei pressi di una scuola, ai danni di un ragazzino. Accertata l’identità del venditore, i militari hanno eseguito alcuni servizi di osservazione, notando che il 50enne rientrava spesso a casa con biciclette sempre diverse. Durante uno di questi servizi l’uomo è stato anche seguito dai carabinieri, che lo hanno notato aggirarsi tra le strade del centro storico e soffermarsi a guardare le rastrelliere e le biciclette parcheggiate. Ma in quell’occasione il 50enne è tornato a casa a piedi. Per questo i militari hanno deciso di fare un controllo in casa. Vi hanno trovato 8 biciclette le cui foto sono state diffuse sul sito internet dell’Arma per trovare i proprietari, perché per stessa ammissione dell’uomo sono di provenienza furtiva, del valore di circa 4.000 euro. Due biciclette nel frattempo sono già state restituite ai legittimi proprietari.

