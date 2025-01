Vendita dell’ex Manzi, è polemica. La minoranza: "Solo improvvisazione". Olivieri, countdown per i lavori

Nubi si addensano sul cielo sopra l’ex scuola Manzi di via Lamarmora e anche su quello dell’Olivieri in via Confalonieri. Per capirci qualcosa, serve ricordare che l’edificio della primaria di via Lamarmora venne chiuso nel 2020 per problemi di statica – il verdetto fu di demolizione e ricostruzione – e gli alunni dell’ex Manzi, nel rientrare a scuola con la fine della pandemia, vennero dislocati nella vicina scuola media Olivieri, in attesa della ristrutturazione. Fu possibile perché la scuola media intanto aveva trovato posto nella nuova scuola Brancati di via Lamarmora. Oggi in via Confalonieri ancora ci sono cinque classi di primaria – un centinaio di bambini – e trova posto la sede del quartiere di Pantano.

Al tempo c’era ancora il sindaco Ricci quando i genitori, in conseguenza delle notizie sull’ex Manzi, chiesero e ottenero un’analisi sullo stato dell’Olivieri: "Emerse dalle tante perizie che l’edificio di via Confalonieri – spiega la consigliera di centrodestra, Giulia Marchionni – sarebbe dovuto essere messo in sicurezza presto. Ebbene, pur non volendo generare alcun allarme – osserva Marchionni –, mi duole ricordare all’amministrazione comunale che i termini per dare una data d’inizio dei lavori sull’Olivieri sono scaduti a dicembre 2024. Questo non significa che i lavori sarebbbero dovuti iniziare in questi giorni, ma che ad oggi avremmo dovuto avere un’idea precisa sull’inizio e sulla fine dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio di via Confalonieri. Per chiarire come l’amministrazione voglia procedere riguardo all’impegno preso, in consiglio comunale presenterò una interrogazione d’urgenza".

Le nubi sull’ex Manzi di via Lamarmora, invece, si sono addensate dacché la giunta Biancani vuole portare nel Consiglio di martedì la variante in grado di trasformarne il destino. Una volta approvato il cambio di destinazione d’uso del lotto di via Lamarmora, infatti, al posto dell’ex Manzi sarà possibile costruire una nuova scuola oppure una palazzina di appartamenti dalla cubatura importante – 549 metri quadrati a piano per 4 piani coperti – aumentata almeno del 10%. La cosiddetta “valorizzazione“ del lotto aprirà all’ipotesi alienazione, cioè vendita da parte del Comune, spendibile in futuro. A mettersi di traverso rispetto la rotta tracciata dall’urbanistica è il gruppo consigliare di Fratelli d’Italia che esprime forti perplessità sulla variante "L’urbanistica non si fa per tentativi ma per pianificazione. Dalla giunta vediamo solo improvvisazioni per fare cassa– dicono in particolare Michele Redaelli e Giovanni Corsini –. In vista del nuovo piano regolatore, che senso ha oggi accelerare la vendita di un bene pubblico situato in un luogo strategico senza avere pianificato a dovere lo sviluppo futuro dell’intera area? Chiediamo a Biancani di smettere con una politica senza visione. Pensiamo solo ai problemi generati da un aggravio della viabilità e dalla carenza di parcheggi...".

Solidea Vitali Rosati