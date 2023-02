Venditori sotto processo per truffa. "Donna raggirata"

Settantenne pesarese, vedova e sola, aveva trovato un po’ di compagnia in quei due venditori che avevano preso a frequentarla sempre più spesso e anche al di fuori degli orari di lavoro. Pensava fosse amicizia. Ma, a quanto sembra, si sbagliava. Lei aveva comprato dalla ditta per la quale lavoravano circa 50mila euro tra biancheria, mobili e altri arredi. Era davvero un’ottima cliente. Peccato però che di quella somma, circa la metà è finita nelle tasche dei due incaricati della vendita. Anche dopo che uno di loro aveva interrotto il rapporto di lavoro con la ditta di arredi di Forlì. I due uomini andavano sempre più di frequente a casa della donna. E le loro richieste di soldi si sono fatte sempre più pressanti. Lei pagava o faceva bonifici. Poi però, dopo diversi mesi, ha capito che c’era qualcosa che non andava. E ha avuto la forza di chiedere aiuto e di denunciare i due che sono finiti a processo per truffa (difesi dagli avvocati Simona Agostini e Massimiliano Starni del foro di Forlì). Secondo l’accusa, uno si sarebbe impossessato di circa 1200 euro, mentre l’altro di oltre 20mila euro. Accuse che gli imputati respingono, sostenendo di non aver messo in atto alcun raggiro. Quegli acquisti e quindi quei soldi, a loro dire, la 70enne, che si è costituita parte civile, li avrebbe versati di sua spontanea volontà. Processo aggiornato alla prossima udienza.

e. ros.