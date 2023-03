"Vendo auto", ma intasca solo i soldi A processo il truffatore seriale

La truffa corre sulle quattro ruote. Ha decine di processi per raggiri legati alla vendita e altro delle auto. Lui è un bosniaco di 40 anni e nell’ultimo giudizio, in ordine di tempo, si trova sul banco degli imputati insieme con la moglie con l’accusa di essersi fatto pagare una macchina, ma di non averla mai intestata agli acquirenti, e, con la scusa di installargli a bordo la cosiddetta "scatola nera" per le assicurazioni, non gliel’avrebbe mai più consegnata. Per la polizza gli aveva chiesto anche 500 euro. La compratrice, una donna di Fano, aveva sborsato, e quindi perso, quasi 4mila 800 euro. L’episodio risale a maggio 2019.

Secondo l’accusa il bosniaco aveva venduto un’auto, una Opel Insigna. Era andato all’agenzia per il passaggio di proprietà. Poi aveva detto alla vittima di dargli altri 500 euro per la scatola nera. Soldi che sarebbero finiti sul conto corrente della donna. L’auto però non è mai arrivata a casa della fanese. Lui le avrebbe detto che c’erano anche dei problemi meccanici che doveva prima riparare. Ma quando i giorni passano e il mezzo non si vede, scatta la denuncia e anche per questo caso, il bosniaco si è ritrovato alla sbarra. L’ennesimo processo di una dozzina. Difeso dall’avvocato Giuseppe Croce, in alcuni è stato assolto, in altri invece condannato arrivando a un cumulo di pene di 4 anni e 3 mesi.

e. ros.