Venduta ai cinesi e poi ricomprata. La parabola della Pedini Cucine: "Volevo salvare il lavoro di una vita"

Il mobile è proprio... mobile. E capita che Daniele Radi, imprenditore fanese, si sia ricomprato la ‘sua’ Pedini Cucine dai cinesi. L’altra mattina si è chiusa la partita. I suoi partner con gli occhi a mandorla hanno lasciato Fano ed hanno fatto rientro a Pechino da dove arrivavano con dietro una fabbrica di mobili. Se si sono stappate bottiglie di champagne ieri in fabbrica – 75 dipendenti per una quindicina di milioni di fatturato –, non si sa, ma è probabile. Nel panorama industriale italiano quello della Pedini è una caso quasi unico, e cioè una fabbrica venduta ai cinesi che viene ricomprata dal vecchio proprietario dopo 5 anni di gestione convulsa e non facile. "Non so se ho fatto una follia – dice Daniele Radi – ma non potevo vedere e sopportrare che il lavoro di una vita potesse andare in fumo. Non potevo farlo nemmeno per tutte le persone che lavorano con me e tanti mi sono al fianco da oltre 25 anni. Per cui mi sono deciso ed ho fatto questo passo: mi sono ricocomprato quel 70 per cento che avevo ceduto nel 2020".

Perché aveva ceduto quella volta?

"Perché la compagine cinese aveva dato speranze di grande espansione. Ci avevano anche assicurato che avrebbero fabbricato le nostre cucine per il mercato cinese versandoci poi le roialty. Non hanno venduto nemmeno un cassetto".

Ma l’azienda chi l’ha mandata avanti in questi anni?

"Io, perché loro dovevano mettere dentro un rappresentante che mi avrebbe dovuto affiancare. Nei patti parasociali c’era anche che avrebbero poi comprato il rimanente 30 per cento delle quote, che non hanno fatto. Anzi..."

Cosa è successo?

"Che ad un certo punto ho dovuto anche tirare fuori i soldi di tasca mia per mandare avanti l’azienda".

E loro, i cinesi?

"Arrivavano per discutere le trimestrali. Ma non dicevano una parola. Un’azienda, quella cinese, non da centinaia di milioni di fatturato per cui non erano organizzati. Era come parlare con il muro: una mentalità completamente diversa dalla nostra. Era come avere davanti un sordomuto. Una vicenda stressante che mi è costata tanto anche sotto il profilo fisico, ma alla fine, l’altro ieri, abbiamo chiuso questa partita".

Una voce che in effetti girava, questa che lei si voleva ricomprare l’azienda...

"Vero, tanto che un paio di anni fa ho proposto un aumento di capitale riservato solamente a me. Quindi solo io cacciavo i soldi. Ma non hanno accettato. Ma alla fine, tira-tira, hanno ceduto".

Ora la Pedini Cucine come va?

"Stiamo andando bene tanto che rispetto allo scorso anno stiamo aumentando i fatturati del 15 per cento ed il nostro prodotto sta incontrando i favori del mercato. Siamo in crescita".

Sempre gli Usa come paese di maggiore esportazione?

"Assolutamente sì tanto che il 40% del nostro fatturato varca l’oceano con grandi clienti sia a Miami che a Los Angeles".

Può aver pesato sui cinesi la paura dei dazi americani?

"Non credo più di tanto, anche se non so onestamente se lo sapessero o meno. Erano un muro. Sicuramente però fino ad un più 20% di dazi non ci dà fastidio più di tanto, ma se arriviamo al 40 potrebbe diventare un problema".

Tra dare ed avere Daniele Radi ha fatto pari o ci ha rimesso?

"Fra tutto direi che è finita in pareggio".

Due studi dietro questa operazione che va avanti ormai da diversi mesi: lo studio degli avvocati Ceccarelli e Silvestri ed anche lo studio Pragma di commercialisti, anche loro fanesi.

m.g.