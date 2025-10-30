Venduto l’ex carcere minorile. Il ’Menga’ punta alla Stazione Gauss

Si è chiusa con tanto di atto norale la partita dell’ex carcere minorile, il blocco che prende via Luca della Robbia e via Bertozzini dove ancora ha la sede il circolo Mengaroni, associazione che ha oltre 300 iscritti. Il Comune ha incassato 417mila euro dalla vendita e il resto di un milione e 100mila euro, lo incasserà la Provincia che aveva maggiori quote di questo immobile. La differenza tra i due enti? E’ che la ‘bega’ del circolo Mengaroni se la sta prendendo in carico tutta l’amministrazione comunale. Con i titolari del circolo che sono da mesi sul piede di guerra per capire che fine faranno ed anche perché il Mengaroni è sempre stato un circolo che ha ‘vissuto’ all’interno del centro storico.

"Il problema del circolo lo stiamo valutando – dice il sindaco Andrea Biancani – ed ho dato già incarico agli assessori Vimini, Pozzi e Murgia di vedere quali possibilità abbiamo per sistemare il Mengaroni tenendo anche conto del fatto che loro non si vogliono allontanare dal centro storico".

La ditta che ha vinto l’asta ha dato dei tempi? "No anche perché devono ancora consegnare i progetti. Non ci abbiamo parlato ma cercheremo di capire quanto tempo ha ancora il Comune per sistemare e dove sistemare quei 300 soci del circolo".

C’è qualche situazione che si potrebbe aprire? "Ce n’è una ed è quella dell’ex Gra a palazzo Gradari dove abbiamo appena fatto una delibera per il cambio di destinazione d’uso. Ma quello spazio non lo possiamo dare direttamente perché dovremmo fare un bando per l’assegnazione e quei ragazzi del circolo Mengaroni possono naturalmente partecipare come altri. Noi poi faremo della valutazioni delle varie offerte che arriveranno e verrà assegnata a quella che riterremo la migliore".

E se sfuma la possibilità del Gra ci sono delle possibili alternative? "Stiamo ragionando con le Ferrovie per il grande locale della Stazione Gauss, anche perché il contratto è in scadenza ed anche quella potrebbe essere una soluzione ideale. Fra l’altro il locale è molto grande, è in centro e attorno non ci sono abitazioni. Perché anche questo è un problema visto che al Mengaroni organizzano concerti. Un circolo così non lo puoi mettere all’interno di un condominio".

E se va male, male male? "Abbiamo intenzione di scorporare il basket giovani in viale Trieste ai bagni Cira. Da una parte il basket e dall’altra parte un altro locale. Ma questa è una storia che andrà per le lunghe per cui non vale la pena nemmeno metterla in pista, così come per palazzo Ricci dove gli investimenti sono troppo alti".

