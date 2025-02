Venduto l’ex mobilificio Nava. Ad acquistarlo Andreani Group e RM di Cattolica

Una storia che parte nel 2013 quella del mobilificio Nava (nella foto) di Villa Fastiggi. Venne messo in liquidazione e quindi è finito all’asta per 8 milioni. E’ stato venduto la settimana scorsa per 800mila euro. Un’area di quasi 35mila metri quadrati, 15mila dei quali coperti. Ad acquistarlo due società: la Andreani Group che fornisce forcelle ed altri componenti tra cui anche la Yamaha e che ha la sede a Colombarone e che fa riferimento a Giuseppe Andreani, fratello di Egidio ex vicepresidente di Confindustria; l’altra società è la "RM" di Cattolica che è impegnata nel segmento dell’illuminazione e che fa riferimento alla famiglia Bartolini. Quest’ultima società è ora impegnata al festival di Sanremo, partendo con discoteche famose come il Peter Pan, il Paradiso e l’Altro Mondo.

La cessione dell’immobile che è stata curata dal commissario Ivano Cangini arriva a fine corsa dopo un percorso andato avanti per 11 anni ed anche tormentato: perché i grandi capannoni di questa azienda, che aveva avuto momenti di grande gloria con i mercati arabi ed anche con quelli dell’est Europa, hanno avuto nel tempo anche problemi con l’amianto che comunque è stato bonificato e tutti i pericoli sono stati eliminati con relazioni inviate all’amministrazione e all’Ast. Parti in amianto ancora restano ma sono inglobate e quindi non vengono ritenute pericolose perché non perdono particelle. Non solo questo perché i curatori hanno presentato nel tempo 7 denunce alle forze dell’ordine perché all’interno, attraverso una poderale che passa dietro lo stabilimento, avvenivano incursioni di bande di ragazzini – tutti minorenni – che hanno vandalizzato ogni cosa che restava dell’ex mobilificio Nava: spaccati i muri, scassinati i cassetti e gli armadietti, spaccati tutti i vetri dei capannoni.

Tra le particolarità di questo capannone il fatto che al suo interno doveva esserci creato un museo del mobile. Una storia, sentendo anche l’amministrazione, che resta un sogno. Possibile che il primo a trasferirsi sia la "RM" di Cattolica che lavorava su due stabilimenti separati. Ma prima che arrivi a fine corsa questa ‘rigenerazione urbana’ vengono calcolati un paio di anni.

