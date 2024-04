Venerdì la cena popolare di Ricci. Obiettivo: mille persone a tavola

Si avvicina l’appuntamento con la grande cena popolare che il sindaco Matteo Ricci ha voluto organizzare per la chiusura del tour di presentazione del suo libro "Pane e politica" (che ha toccato 70 comuni in Italia) e che lancia di fatto la sua candidatura per le elezioni europee. Venerdì, alle ore 20, all’ex Fiera di Campanara si tiene infatti "Per le Marche in Europa", il titolo che il sindaco stesso ha voluto dare all’iniziativa: "L’invito è rivolto a tutti i marchigiani che vogliono dare forza e rappresentanza alla nostra regione in Europa – dice il Matteo Ricci -. Da mesi, infatti, ho dato disponibilità per una mia candidatura alle elezioni europee, se la segretaria nazionale del mio partito lo riterrà utile". Ricci, che in attesa del verdetto della Schlein a breve partirà anche con un tour in bicicletta da Fano a Roma, per raccogliere le istanze dei cittadini della provincia e portarle in Europa, aggiunge: "Sarà una serata durante la quale, ancora una volta, metteremo insieme ‘pane e politica’ (dal titolo del suo libro) e ci saranno con noi anche diversi candidati alle prossime elezioni amministrative". Il costo della cena è di 20 euro a persona. "Vi aspetto venerdì all’ ex Fiera di Campanara di Pesaro" conclude il sindaco, che alla cena ha dichiarato di aspettarsi la partecipazione di 1.000 persone.