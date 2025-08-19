"Venite a scoprire le chiese di Fossombrone"

La parrocchia del duomo invita i cittadini a una visita guidata alle chiese minori di Fossombrone. Luca Cangini, responsabile dei beni culturali della parrocchia del duomo, farà da cicerone in un giro che avrà come punto di partenza la Madonna del Popolo e poi toccherà San Carlo, Sant’Agostino e Santa Lucia. Il primo appuntamento è stato il 16 agosto, i prossimi sono fissati per il 23 e il 30 agosto e poi per il 6 e il 13 settembre, sempre alla stessa ora, le 11.

La Madonna del Popolo: realizzata nel Settecento, presenta una singolare pianta ellittica con una graziosa decorazione a stucco. Anni fa i soliti ignoti la colpirono portandosi via un bassorilievo in ceramica raffigurante la Madonna che stava sulla facciata (2013).

San Carlo: edificata nel Seicento, presenta un notevole “retablo“ ligneo all’altar maggiore. I retablos sono pale d’altare a scomparti di tradizione spagnola e latino-americana. Sant’Agostino è un complesso di origine tardo medioevale, ma quello che si vede oggi risale a un rifacimento pressoché completo della fine del Settecento, ad opera di Camillo Morigia. Contiene interessanti pale d’altare, tra cui di assoluto rilievo quella di Federico Zuccari all’altar maggiore. Quanto a Santa Lucia, infine, è una delle chiese piú antiche di Fossombrone, al suo interno un grandioso affresco rappresentante san Cristoforo, nonché un magnifico altare in arenaria, capolavoro degli scalpellini di Sant’Ippolito. Prenotazioni: 349 7202539. Gradita l’offerta per la manutenzione delle chiese.

a. bia.