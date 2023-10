Vent’anni di inclusione: il miracolo di Villa Evelina

di Sandro Franceschetti

Vent’anni di attività, di impegno per fornire strumenti di crescita e inclusione. Vent’anni d’empatia e gesti fatti con amore, resi possibili dalla generosità di una signora che volle donare una sua villa storica per una finalità nobile. Il centro socio riabilitativo educativo per ragazze e ragazzi diversamente abili ‘Villa Evelina’ di Lucrezia ha festeggiato venerdì sera i suoi primi quattro lustri, con l’entusiasmo autentico dei suoi ospiti e l’emozione palpabile delle famiglie coinvolte e degli operatori, a dare la prova che qui si è compiuto e si sta compiendo una sorta di ‘miracolo’. E proprio ‘miracolo’ è l’espressione utilizzata dal vescovo Andrea Andreozzi, tra gli ospiti della cerimonia, per sintetizzare l’esperienza di ‘Villa Evelina’. "La continuità di questa storia – ha detto - è un miracolo di cooperazione e di dono. Bisogna dare risalto a narrazioni ed esperienze come questa".

Accanto al ‘capo’ della Diocesi, hanno partecipato al ventennale il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi, ("Siamo in un’eccellenza del sociale, qui ci si prende cura dell’altro, lo si ascolta"); l’onorevole Antonio Baldelli ("dai sorrisi dei ragazzi e dei loro educatori si capisce l’amore con cui questo centro viene gestito"); e il presidente della Provincia Paolini, che ha posto l’accento sul tema del ‘dopo di noi’ di cui nel suo Comune di Isola del Piano esiste una struttura, sia pure a tempo parziale. A organizzare l’evento sono state la Fondazione ‘Orizzonte’ di Lucrezia e la cooperativa sociale ‘La Sorgente’ di Fossombrone. La cui collaborazione, ha consentito di dar vita allo Cser, che oggi ospita, di giorno, 20 ragazze e ragazzi della Valmetauro.

Tutto iniziò al tramonto degli anni ’90, quando i figli di Evelina Rondina, una signora del posto venuta a mancare nel ’97, contattarono alcune famiglie con ragazzi disabili per dire che la volontà della loro mamma era destinare la villa per una finalità sociale. Da lì nacque la cooperativa ‘Orizzonte’, composta da nuclei familiari con giovani diversamente abili, che si occupò della ristrutturazione dell’immobile e poi ne affidò la gestione a ‘La Sorgente’ per la realizzazione di uno Cser. Dalla cooperativa ‘Orizzonte’ di allora, nel 2018 è nata l’omonima Fondazione "Che sarà l’occhio genitoriale, che veglierà sui nostri ragazzi quando noi non riusciremo più a farlo", ha detto la presidente della Fondazione, Anna Maria Rondina, durante un intervento molto toccante. Così come coinvolgenti sono state le parole della presidente de ‘La Sorgente’, che gestisce anche lo Cser ‘Le Ville’ di Montefelcino, Antonietta Spadoni (la quale oltre a ripercorre la storia di ‘Villa Evelina’ ha fatto un appello alle istituzioni per dar vita nella valle del Metauro ad un centro residenziale ‘Dopo di noi’ full time) e della coordinatrice di entrambi i centri, Romina Saraghi: "Siamo cresciuti insieme ai nostri ragazzi. Lo staff fa ogni giorno un lavoro fantastico e professionale, che vuole incentivare le autonomie di ognuno e creare un legame solido". A introdurre i vari interventi è stato Simone Berluti, assessore ai servizi sociali di Cartoceto proprio 20 anni fa. Preziosi i contributi dello chef Roberto Dormicchi e dei suoi allievi dell’alberghiero di Piobbico, e dell’artista Filippo Brunetti.