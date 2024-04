Vent’anni di Neurochirurgia: "Così siamo diventati grandi"

di Letterio Morabito*

Il 4 aprile del 2004 apriva il servizio di Neurochirurgia di Pesaro che mi era stato affidato. Una sfida epocale perché l’Ospedale di Pesaro non aveva mai gestito questa tipologia di pazienti sia da un punto di vista diagnostico che terapeutico. Inizialmente eravamo ospitati nel reparto di Ortopedia del professor Zini, che ringrazio per i preziosi insegnamenti sulla gestione organizzativa. Tutti i medici hanno poi espresso massima disponibilità per adeguare esami diagnostici, tecniche di anestesia, problematiche rianimatorie, diagnosi istologiche, tanto che in breve l’Ospedale era riuscito ad accompagnare ogni tipo di intervento neurochirurgico nella gestione delle problematiche terapeutiche e di riabilitazione.

All’inizio c’è stato un continuo aumento dei pazienti operati, con una crescita di competenza dei vari reparti coinvolti e una particolare attenzione del mondo imprenditoriale a dotare questo nuovo reparto delle tecnologie più evolute. Ricordo gli incontri col dottor Sabbatini che presiedeva la Fondazione della Cassa di Risparmio di Pesaro, e la sua disponibilità. Nel 2008, crescendo gli operati e le richieste di intervento, il Reparto diventò una struttura complessa e crebbero sempre più posti letto e medici dedicati alla Neurochirurgia. Ai miei collaboratori devo riconoscere l’entusiasmo nello sviluppare trattamenti altamente complessi in tutti gli ambiti. Abbiamo sempre cercato di offrire il miglior trattamento di cui fossimo a conoscenza arrivando a uno standard estremamente alto.

Tutte le mattine ci riuniamo per condividere le strategie di trattamento e spiegare a pazienti e parenti quale sia la strategia migliore. Negli anni sempre più è cresciuta la stima nei nostri confronti. Due industrie di strumentazioni chirurgiche ci hanno scelto come riferimento per la formazione nazionale e internazionale di chirurghi. La rivista "Newsweek", che classifica le migliori 150 Neurochirurgie del mondo, nel 2022 ci ha sempre considerato tra le prime in Italia con grande soddisfazione vista la nostra giovane età. Da due anni abbiamo superato i mille interventi per anno che certificano un’attività di elevata importanza. I miei collaboratori sono arrivati ad 8: i dottori Agostini e Centonze, le dottoresse Della Costanza, Georgantzinou, Massaccesi, Nicolini, i dottori Nocchi e Ragazzi che contribuiscono a un clima di lavoro sereno e molto efficiente. Ho molti bei ricordi di questi venti anni, i più presenti riguardano gli interventi urgenti su bambini che rendono più pesante il senso di responsabilità. Ogni volta si percepisce la presenza dei colleghi di tutto l’Ospedale che è capace di diventare una famiglia. Il radiologo, l’anestesista di guardia si raddoppia e sempre si materializza il dottor Tempesta a sostenere il peso di pazienti relativamente rari ma che hanno una difficoltà maggiore per dimensioni e gravita di patologie da affrontare in tempi ristrettissimi.

La riconoscenza delle famiglie ci ha sempre ricompensato. Alcune volte ho ricordi meno piacevoli di quando abbiamo perso dei pazienti che magari conoscevamo. I venti anni della Neurochirurgia a Pesaro è stata l’occasione per pensare a una giornata di incontro scientifico che si terrà a Pesaro il 18 maggio. Un’ultima nota simpatica è stata la richiesta fattami qualche tempo fa, forse per scherzo, di candidarmi a sindaco di Pesaro… Ho risposto che mi sentivo più utile a Pesaro come Neurochirurgo.

*direttore Neurochirurgia