Vent’anni di storie e racconti. E i ragazzi fanno bene al cuore

Dopo vent’anni il campionato di giornalismo del Carlino, aulicamente "Cronisti in classe", non è poi cambiato di molto: a riempire l’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi ci sono come sempre ragazzi e ragazze in ordine con il loro essere studenti delle scuole medie inferiori; diversa è la situazione volgendo lo sguardo verso il "banco" dei conduttori: personalmente ho vent’anni di più, questa manifestazione mi ha ormai saturato i criteri di giudizio per la confidenza acquisita con i docenti, in poche parole potrei dire che sono stanco di seguirla. E invece non è vero, quando ti siedi e spazi lo sguardo fra quei volti ragazzini, quando si ammassano per ricevere il premio e farsi la foto di gruppo, quando fanno un timido tentativo di spiegare perché hanno scritto un articolo, ti accorgi che il giorno della premiazione è quasi un passo di accompagnamento di quei ragazzi verso una vita più grande e adulta. Ora andranno in vacanza, forse dimenticheranno, alcuni magari no. Certamente non dimenticherà chi per mesi ha seguito i loro lavori insieme ai docenti. La gioia di chi vince e la delusione di chi non vince, la vedi negli occhi e nel modo di muoversi. Non bisogna farsi commuovere: è una competizione e, condotta con giudizio, è un passo importante almeno quanto la didattica scolastica, la vita vera provata direttamente sulla tua pelle. Ma i ragazzi fanno bene al cuore e "Cronisti in classe" è anche un loro modo di essere, almeno fino alla "linea d’ombra" alla quale il Carlino li accompagnerà.

f.b.