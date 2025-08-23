"Vent’anni di turisti tedeschi: grazie Wies"

Plauso e applausi per un signore particolare, Wolfgang Wies, che per oltre venti anni "ha messo impegno per la promozione del turismo pesarese in Germania". Un caso pressochè unico e da qui il plauso della città che è arrivato dal sindaco Andrea Biancani, da Marcello Nori e Roberto Signorini, rispettivamente ex operatore turistico, consigliere di Apa Hotels, unitamente al presidente Marco Filippetti. Una cerimonia per omaggiare, Wolfgang Wies.

Dal 1986 al 2007, con passione e costanza Wies, assieme alla moglie Michaela Schraud-Wies, ha portato a Pesaro migliaia di turisti dalla Germania, collaborando strettamente con gli albergatori locali. La loro iniziativa pionieristica, nota come il “Pendel”, aveva previsto una linea regolare di bus da Weiden a Pesaro, ogni settimana per 17 settimane estive consecutive, rappresentando un esempio unico in Italia di promozione turistica continuativa e organizzata.

"Grazie alla loro lungimiranza – ha detto il sindaco Biancani – anche durante momenti difficili come l’anno delle alghe, non hanno mai interrotto il servizio, dimostrando un impegno autentico per la città e per la valorizzazione delle sue eccellenze. Già nell’aprile 1990, pochi mesi dopo la caduta del Muro di Berlino, Wies organizzò il primo gruppo turistico proveniente dalla Germania Est. Il loro lavoro ha favorito la conoscenza di Pesaro in Germania, portando migliaia di turisti e aprendo nuove opportunità per la collaborazione culturale".

Tra le cose che sono state sottolineate nel corso della premiazione il fatto che la coppia tedesca ha contribuito a far conoscere la cucina pesarese e la produzione enogastronomica locale.