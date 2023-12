Ventenne cade dal quarto piano: gravissimo

Pesaro, 18 dicembre 2023 – E’ caduto da una finestra di casa sua, posta al quarto piano di un palazzo di via Barignani. Ora un ragazzo di 20 anni è ricoverato in gravissime condizioni in rianimazione a Torrette di Ancona. Con lui c’era la fidanzata che è corsa in ospedale per assisterlo.

Ancora da accertare i motivi che possano aver causato la drammatica caduta. La giovane testimone sarà sentita quanto prima dalla polizia accorsa sul posto dopo l’allarme arrivato in centrale intorno alle 21 dell’altra sera.

Sul posto anch e il 118 che ha provveduto al trasferimento del giovane ad Ancona. Da quanto si è appreso, il 20enne abitava per conto suo in quella casa grazie ad un lavoro che svolgeva da qualche tempo.