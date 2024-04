Ventenne perde il controllo della Panda e si schianta contro una Yaris: tre feriti

Fano - Paura l’altra notte per tre ragazzi coinvolti in un incidente. Erano circa le 22.40 quando una Fiat Fiat Panda si è schiantata contro una Toyota Yaris al Fenile. A bordo della Panda un 20enne di Fano, che la conduceva procedendo su via Sant’Andrea in Villis verso monte. Ma all’altezza di Fenile, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Fano, il giovane ha perso il controllo dell’auto imboccando una curva verso destra. In quel momento dall’altro verso sopraggiungeva la Yaris con a bordo due ragazzi domiciliati a Pesaro, un 28enne di Ferrara che guidava e e una ragazza di 25 anni che sedeva accanto. Feriti lievi.