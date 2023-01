Ventenne perde il lavoro e cerca di suicidarsi

Voleva ammazzarsi gettandosi sotto un treno. Lui è un ragazzo di 20 anni, originario del nord, arrivato da pochi mesi a Pesaro per lavoro, che ora però ha perso. Ritrovandosi solo. Aveva preso questa drammatica decisione tre giorni fa, al pomeriggio, scavalcando la recinzione della ferrovia, lungo l’Adriatica verso Fosso Sejore. Ma prima l’aveva confidato a qualcuno che si è affrettato a chiamare il 112 dando indicazioni su dove fosse il ragazzo con intenti suicidi. All’arrivo della pattuglia, il giovane era ancora vicino ai binari. C’è voluta una mezzora di trattativa per farlo desistere. Il ragazzo è stato poi affidato al medico curante per tranquillizzarlo. Da quanto si è appreso, è stato importantissimo da parte della centrale operativa averlo tenuto al telefono, ascoltando il suo sconforto e nello stesso tempo trattenendolo dal portare a termine i suoi intenti. Questo dialogo, continuato per diversi minuti, ha permesso alla pattuglia di riuscire a trovare il ragazzo lungo i binari. I militari, avvicinatisi al giovane, hanno provato a convincerlo a desistere ma non è stato subito facile. ll 20enne insisteva nel dire che era solo, che non aveva legato con nessuno, e soprattutto che aveva perso il lavoro non sapendo più dove andare. Ed era deciso a non coinvolgere i genitori in questa sua disperazione. Voleva che lo sapessero impegnato nel lavoro e ben inserito nella città. Ma non era così. Da qui lo sconforto sempre più forte a tal punto da portarlo sulla massicciata della ferrovia pronto a lasciarsi andare sotto il treno. Il caso (il mancato passaggio dei treni in quel momento) e l’arrivo dei carabinieri hanno evitato la tragedia