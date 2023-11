Ventenne travolto dal montacarichi. Paura in un’azienda agricola

Incidente sul lavoro ieri pomeriggio nella ditta Euro Foraggi Politi, di Montecalvo in Foglia, dove intorno alle ore 16, un montacarichi, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri e del personale della medicina del lavoro, è caduto addosso a un operaio della ditta, un giovane di 20 anni, che in quel momento stava lavorando vicino al mezzo.

Con quel montacarichi infatti si manovravano pesanti balle di fieno e in una di queste manovre si è verificato un errore che ha causato l’incidente: il ragazzo ha riportato uno schiacciamento del bacino e un trauma al ginocchio destro. E’ stato trasportato d’urgenza in eliambulanza al Torrette di Ancona. Ma non corre pericolo di vita.