Venti chilometri di filo. La Natività all’uncinetto

Venti chilometri di filo, che se srotolato lungo la strada avrebbe consentito di unire il loro paese al mare di Marotta.

C’è voluta una maxi quantità di cotone e di lana, con gomitoli di ben 39 colori diversi, per la nuova impresa-capolavoro delle donne della ‘Compagnia delle Catenelle’ di Barchi. Che in vista delle feste natalizie ormai alle porte hanno realizzato un ‘dipinto all’uncinetto’, alto quasi 6 metri e largo 5, rappresentante la Natività, che da ieri impreziosisce una parete del vecchio Palazzo del Tribunale, in piazza Vittorio Emauele, nel cuore del centro storico progettato da Filippo Terzi.

Per realizzare l’opera, sedici signore della ‘Compagnia’ hanno lavorato sodo per quasi un anno, riproducendo all’uncinetto con cotone e lana qualcosa come 11mila ‘pixel’: così hanno voluto chiamare i quadratini, ciascuno con un lato di 3,8 centimetri, che uniti insieme hanno dato vita a un risultato altamente suggestivo. "L’idea ci è venuta durante il Natale dell’anno scorso – racconta Domizia Frigerio, presidente della ‘Compagnia delle Catenelle’ - e abbiamo iniziato a lavorarci già da gennaio, producendo i primi ‘pixel’.

Ci sono voluti 11 mesi, ma adesso siamo estremamente soddisfatte del risultato e speriamo che in tanti vengano a Barchi a vedere la nostra creazione, che nasce dal desidero di valorizzare il clima natalizio, che per molti è il periodo più bello dell’anno, e di fare la nostra parte per la promozione di questo borgo che tutte abbiamo nel cuore".

E promozione e valorizzazione sono due prerogative che si sposano perfettamente con il lavoro di questo gruppo di signore che aveva già guadagnato gli onori della cronaca con tre meravigliose decorazioni della seicentesca Porta Nova del paese: una nel 2019, quando ricoprì con una decorazione di lana a mattoncini l’intero monumento; e poi nel 2021 con l’’Albero della Vita’ e nel 2022 con spettacolari aquiloni.

Tutte opere rigorosamente eseguite all’uncinetto.

Quest’ultima impresa ha visto impegnate accanto a Domizia, Cinzia Maria Gargamelli, Bianca Maria Bonifazi, Silvana Secondini, Nadia Gaseprini, Monica Finocchi, Caterina Canestrari, Norma Guenci, Katia Politi, Elisabetta Canestrari, Mariella Magini, Maria Carla Frigerio, Brunella Canestrari, Gabriella Severini, Elizaveta Vacarciuc, Maria-Christine Jarry, Claudia Santi Laurini e Sonia Giovanelli. Con loro anche Franco Evangelisti, indispensabile per i lavori di allestimento.