"Venti milioni grazie alla fusione a Vallefoglia: ecco come"

La fusione dei comuni di Sant’Angelo in Lizzola e Colbordolo ha dato i suoi frutti: l’operazione ha portato a Vallefoglia circa 20 milioni di euro. L’unificazione, avvenuta nel 2014, ha permesso di dare una svolta socio economica al territorio, garantendo servizi e opere pubbliche in grado di valorizzare Vallefoglia grazie ai contribuiti ottenuti. "Tutto ciò che è stato costruito, ristrutturato e progettato in questi 10 anni è stato possibile grazie ai versamenti derivanti dalla Regione e dallo Stato – ha affermato il sindaco Palmiro Ucchielli –. Gli effetti della fusione sono semplici: quasi 2 milioni all’anno da spendere in opere pubbliche e migliorie per i cittadini. Fu un’intuizione lungimirante che ha comportato tanto impegno e grandissime soddisfazioni". Nel documento diffuso dall’amministrazione, si nota come dal 2014 ad oggi Vallefoglia abbia incassato circa 12 milioni di euro dallo Stato, precisamente 11.959.475,56 euro, e altri 711.634,14 euro dalla Regione, per un ammontare complessivo di 12.671.109,70 euro. "Di recente i contributi economici che verranno riconosciuti a favore dei comuni che si sono fusi sono stati prorogati per altri 5 anni, fino al 2028. Questo significa che al nostro Comune arriveranno altri 7.098.681,25 euro che permetteranno a Vallefoglia di realizzare nuove opere e tanti nuovi servizi senza dover essere costretti ad aumentare il prelievo fiscale a carico dei cittadini". In totale quasi 20 milioni di euro, una cifra che ha permesso a Vallefoglia di arricchirsi di molte opere pubbliche: un nuovo municipio, una piazza, il teatro "G. Santi" da 340 posti che sarà pronto in autunno, la ristrutturazione del teatro "G. Branca" di Sant’Angelo in Lizzola, strade e molto altro. Tutto e solo grazie alle opportunità economiche nate dalle fusioni.

Allo scadere del secondo mandato, Ucchielli si ritiene soddisfatto di ciò che è stato fatto sotto la sua amministrazione. "Cosa manca a Vallefoglia? Niente, abbiamo fatto tutto quello di cui la città aveva bisogno, reso possibile grazie a questi finanziamenti. Sono stati fatti così tanti interventi che ormai non li contiamo più. Il nostro comune è tutto un’opera pubblica, e ne andiamo fieri".

Lucia Arduini