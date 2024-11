Vento abbatte pianta all’asilo. Bambini a casa

Il forte vento che ha soffiato nella notte tra giovedì e venerdì ha fatto segnare danni e disagi in vari punti dell’alta valle del Metauro. A Sant’Angelo in Vado, in particolare, un grosso albero si è abbattuto a terra sfiorando l’asilo comunale, motivo per il quale nella giornata di ieri la struttura non è stata aperta e i bambini sono rimasti a casa. "Si tratta di cipressi dell’Arizona che si trovano tra il giardino dell’asilo e la contigua struttura sanitaria – ha sottolineato il sindaco Stefano Parri –. Dopo la caduta di uno di questi sono intervenuti i vigili del fuoco per la sua rimozione e hanno richiesto la chiusura dell’asilo per la giornata di venerdì. Capiremo ora se ce ne sono altri da abbattere". Danni diffusi, inoltre si sono registrati in tutto il territorio cittadino, con raffiche che hanno superato i 70 chilometri orari. Rami spezzati anche in abitazione private, tegole cadute nel centro storico e danni anche alle linee telefoniche, inutilizzabili per gran parte della giornata. Si registrano anche cassonetti spostati, rimessi in loco da Marche Multiservizi ieri mattina. Disagi e alberi abbattuti anche a Fermignano e Urbania.

Andrea Angelini