Vento forte, alberi su case e auto. Più di 50 interventi dei pompieri

Vento ad oltre 40 kmh con alberi e rami abbattuti in varie parti della provincia, in particolare in zona di Pesaro, Fano, Fossombrone. Alcune piante sono cadute su auto, in transito e su alcune case senza causare feriti o conseguenze gravi. La paura però è stata tanta. Oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco dell’intera provincia, con richieste di aiuto ancora in attesa fino a tarda notte di fronte ai casi più problematici. Il vento ha soffiato in particolare nel pomeriggio facendo volare gli oggetti più esposti sui balconi e sulle strade. Ma il vento forte ha spazzato tutte le Marche. Oltre 200 gli interventi svolti dai vigili del fuoco marchigiani, con richieste soprattutto per alberi caduti sulle strade, i coppi pericolanti, tettoie divelte e infissi pericolanti. Numerosi anche gli incendi di sterpaglia che si sono propagati velocemente alimentati dal vento. Fino alle 19 di ieri, gli interventi effettuati dai vigili del fuoco sono stati Pesaro Urbino 50, Ancona 80, Macerata 45, Fermo 15, Ascoli Piceno 20.

Soltanto in serata, le condizioni del tempo sono migliorate con un rallentamento del vento e del timore che i danni potessero essere ancora maggiori del pomeriggio. I vigili del fuoco spiegano che tutte le chiamate verranno soddisfatte nella gioranta di oggi, in particolare continuerà l’opera di taglio dei rami e piante pericolanti su strade e abitazioni.