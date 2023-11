Vento, pompieri ancora allertati

E’ l’"eredità" del vento fortissimo dei giorni scorsi: i pompieri di Pesaro stanno ancora svolgendo interventi, solo ieri circa 35, sui 40 fatti in totale, per rimettere a posto coperture civili, oltre a piante e rami pericolanti, non solo a Pesaro ma in tutta la provincia. La maggior parte degli interventi ieri si sono svolti su Pesaro, Fano e Cagli. Le operazioni finiranno solo nei prossimi giorni.