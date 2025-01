Venturini svela i misteri di Eschilo. Incontro in biblioteca a S.Costanzo

Oggi (sabato) alle 17,30 alla biblioteca di San Costanzo si terrà l’incontro con l’autore Filippo Venturini, che presenterà il suo libro ‘Prometeo Incatenato. Simboli e significati nella tragedia di Eschilo’, pubblicato da Alter Erebus. L’appuntamento sarà moderato dall’editore Nicholas Ciuferri. Filippo Venturini è un archeologo e docente di lettere. Per anni ha lavorato con l’Università di Urbino sia sul territorio nazionale che in Libia. Ha pubblicato ‘I mosaici di Cirene di età ellenistica e romana’ (L’Erma di Bretschneider) e vari articoli su riviste specializzate. La partecipazione all’incontro odierno, organizzato dall’assessoraro alla cultura del Comune di San Costanzo, in collaborazione con il sistema ‘CoMeta Biblioteche, è a ingresso libero.

s.fr.