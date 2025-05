“Verbò“ di Giovanni Testori: oggi tutto prenderà davvero forma

Ancora una residenza di allestimento alla chiesa dell’Annunziata di Pesaro precede il debutto previsto oggi (ore 18) di Verbò di Giovanni Testori in forma di "cantiere aperto", un progetto di Flavio Capuzzo Dolcetta, Jonathan Lazzini e Sebastian Luque Herrera.

Il "cantiere aperto" – un’occasione che assistere alla genesi di uno spettacolo ancora non nella sua forma definitiva – è proposto nell’ambito di Teatroltre, festival ideato e realizzato all’insegna della multidisciplinarietà dall’Amat con 10 Comuni del territorio, tra i quali quello di Pesaro che ne è capofila sin dalle prime edizioni, palcoscenico ampio per le più importanti esperienze dei linguaggi contemporanei giunto alla ventunesima edizione.

"Giovanni Testori scrive Verbò (Verlaine-Rimbaud) Auto sacramental nel 1985 come ultimo atto della Branciatrilogia Prima, il lavoro va in scena al Piccolo Teatro di Milano nell’estate del 1989 e per poche altre repliche nel resto del paese. Il testo – racconta Flavio Capuzzo Dolcetta in scena con Sebastian Luque Herrera – "immagina un ultimo, disperatissimo incontro tra i due poeti maledetti, Verlaine e Rimbaud, in quello che Testori chiama “orlo“; un limbo, un luogo ultimo, in fondo, il teatro. Dal 1985 al 1989 Testori riscrive, corregge, smembra furiosamente il testo; alcune tracce sui dattiloscritti ci suggeriscono che vi torni addirittura successivamente al debutto dell’89".

Ancora una volta il gesto creativo di Testori si traduce in un disperato bisogno di "ritorno", in particolare sembra che Verbò sia forse il vero addio spirituale di Testori. "Ci commuove pensare – dice la nota di produzione – che l’autore novatese decida di congedarsi tornando ai suoi maestri, scostandosi dalla lingua che lo ha reso così unico, in nome di un definitivo funerale alla parola che unisce e allontana, quella parola “dalle chiusure obbligate“, così dolorosamente necessaria ma destinata a perire sotto i colpi della rivoltella. Testori decide infatti di evocare il celebre revolver con cui Verlaine ferì Rimbaud ma rivolgerlo contro quelle parole che hanno tessuto un filo eterno tra i due poeti, un filo ormai indistricabile eppure insopportabilmente fragile e delicato".