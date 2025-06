Verde e panchine a libro. Il sindaco presenta due ’ritocchi’ per il mare

Una squadra di operai ieri mattina era al lavoro in piazzale della Libertà con al seguito un camioncino carico di tappeti erbosi che sono stati poi stesi e sistemati nell’area dove lo scorso anno, ed anche quello prima, era posizionata la grande ruota panoramica. Un terreno brullo e contrassegnato da quattro grandi basamenti in cemento dopo andavo a poggiare le grandi ‘braccia’ che sorreggevano la ruota panoramica. Una sistemazione che il sindaco Andrea Biancani aveva annunciato. Quanto sia costato risistemare il piazzale della Palla di Pomodoro non si sa ma il sindaco una cifra la mette lì perché "ogni anno per la manutenzione del verde spendiamo oltre un milione di euro". Ed aggiunge: "Vorrei anche sollecitare per una maggiore attenzione alla manutenzione del verde perché non sono soddisfatto. Possiamo e dobbiamo fare di più perché siamo indietro in diversi quartieri della città. Ringrazio tutti coloro che se ne occupano, tecnici, operatori e soprattutto i volontari ma a chi ci fornisce il servizio va chiesta una maggiore organizzazione, visto il milione l’anno che spendiamo".

Mentre si sistema il piazzale della Palla di Pomodoro, si va verso la fine ‘ della posa in opera’ degli arredi lungo il tratto nord di viale Trieste, quello interdetto al traffico automobilistico, perché ieri mattina sono state posizionate le due panchine a forma di libro. Una è stata posizionata davanti all’hotel Charlie e l’altra poco lontana dell’hotel Napoleon. Due arredi che sono stati subito ‘provati’ dal sindaco Biancani e dall’assessore Frenquellucci. La prima dedicata alla città della musica è dedicata a Gioachino Rossini e riporta lo spartito del Guglielmo Tell con tanto di immagine del Cigno; l’altra è stata pensata per la città della bici e riporta la frase del grande scrittore americano Ernest Hemingway: "E’ andando in bicicletta che impari meglio i contorni di un paese, perché devi sudare sulle colline e andare giù a ruota libera nelle discese. In questo modo te le ricordi come sono veramente". "A fine mese arriveranno le altre due panchine-libro, una dedicata alla Terra dei piloti e dei motori’ e l’altra alla Cultura, come omaggio a Pesaro 2024", concludono il sindaco Biancani e l’assessore Frenquellucci.