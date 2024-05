Verdi e Sinistra festeggiano insieme i 30 anni del parco S.Bartolo

Con un brindisi finale, in omaggio dei 30 anni compiuti dal Parco regionale San Bartolo, ieri, i vertici dell’Alleanza Verdi Sinistra, Avs, hanno presentato, nella sala del Consiglio comunale, la parte di programma elettorale che riguarda il promontorio amato dai pirati, dai naturalisti e dai pesaresi che ne hanno fatto il proprio “tetto del mondo“.

A stappare la bottiglia di bollicine è stato Claudio Mari, mentre ad illustrare priorità e progetti sono stati la capolista Maria Rosa Conti (fondatrice della sezione locale di Europa Verde), Luigi Marini (coordinatore provinciale di Sinistra Italiana) insieme al candidato a consigliere Luigi Tagliolini, all’architetto Achille Paianini e alla “madrina“ del Parco Nadia Ragnoli. Ospite d’eccezione per l’occasione di festa è stato l’onorevole, leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Per non deludere l’auditorio fatto da una trentina di partecipanti, ha fatto una “sintesi“ sulle tematiche ambientaliste anche Andrea Biancani, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra.

Fratoianni, tra le tante cose dette e ascoltate, riguardo il programma illustrato da Biancani ha commentato: "E’ un programma immediato, un orizzonte etico che prefigura una città più giusta", poi nel riprendere il punto programmatico di Avs, citato da Marini, per l’adesione di Pesaro alla rete di Comuni che potrebbero ridare dignità al lavoro, monitorando il rispetto del cosiddetto “salario minimo“ ha assicurato che “tecnicamente“ è possibile incardinare questo meccanismo nella gestione, per esempio degli appalti pubblici: "E’ doveroso: se faccio un bando per la ristorazione, magari per le mense. Come accade spesso. Tra le condizioni di questo bando prevedo un minimo salariale, per esempio. Questo consente di garantire che il salario minimo dentro i bandi comunali sia assicurato". Conti riguardo l’ambiente, ha sottolineato l’importanza di aver dato, in qualità di assessore uscente, in un solo anno dal suo insediamento, un Piano per le antenne telefoniche. Anche se questo non ha evitato a Fiorenzuola lo scempio da “Cotton fioc“ (perché il Piano al tempo non era in vigore) garantirà Pesaro contro “deregulation“ e ricorsi al Tar. "E’ giusto che certi ruoli vengano sostenuti dalle competenze specifiche", ha detto Conti, rivendicando il ruolo dei Verdi.

Solidea Vitali Rosati