Verdi: il leader in campo: "Piena fiducia alla Conti". Bonelli blinda l’assessore e commissaria il partito

"Il ruolo di Maria Rosa Conti non è in discussione. L’assessore ha il massimo sostegno del partito". Sono parole di Angelo Bonelli, leader nazionale di Europa Verde, che cerca di serrare le fila del partito pesarese dopo il crescendo di polemiche degli ultimi giorni. C’è di più, per essere ancora più chiari: "Le parole di Luigi Tagliolini non rappresentano il pensiero né del partito locale né tanto meno di quello nazionale. Parla a titolo personale". Era stato proprio Tagliolini, nei giorni scorsi, a mettere nel mirino l’amministrazione comunale e la stessa Conti per le vicende legate al Parco Miralfiore, esplicitando uno scontro interno che era in realtà palese da tempo. "Quella della Conti – aveva detto Tagliolini – è una presenza in giunta espressione di una scelta personale non condivisa dalla maggioranza degli iscritti".

Bonelli cerca di imporre lo stop: "Bisogna far prevalere il senso di reponsabilità – dice – non va bene fare battaglie a suon di comunicati stampa all’interno di un partito in cui, certo, va benissimo la discussione, ma non così". Bonelli, d’altro canto, smentisce la voce secondo cui Tagliolini rischierebbe l’epulsione: "Assolutamente no – taglia corto –, ci mancherebbe altro: da noi c’è sempre spazio per il dissenso ma, ripeto, serve responsabilità". Detto questo, però, la gestione del partito cittadino cambierà: "Luana Zanella, co-portavoce nazionale dei Verdi nonché capogruppo alla Camera, e Gianluca Carrabs, membro della direzione nazionale – spiega ancora Bonelli – daranno il loro supporto nella gestione del partito in una fase molto delicata, cioè in vista di Pesaro capitale della cultura e delle elezioni del prossimo anno". Ha tutta l’aria di un commissariamento e tale fondamentalmente è, ma Bonelli preferisce evitare l’accezione tendenzialmente negativa, preferendo rimarcare che "Zanella e Carrabs gestiranno il partito nella direzione del sostegno all’assessore Conti, che ha la stima non solo del gruppo nazionale ma anche di personaggi del mondo ambientalista esterni ai confini di Europa Verde come Grazia Francescato".

In prospettiva delle comunali, i Verdi non solo danno un giudizio positivo dell’amministrazione attuale ("sta operando bene"), ma sono pronti a presentare una propria lista, che invece non c’era alle elezioni di quattro anni fa. "Assolutamente sì – conferma Bonelli – saremo presenti con una lista all’interno dell’alleanza di centrosinistra nella quale ci sarà ampio spazio per le tematiche ecologiste e ambientali".

Roberto Fiaccarini