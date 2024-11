Verdi, la replica della lista Conti: "Vogliamo superare i conflitti"

Uno spettatore interessato, Luigi Marini, segretario provinciale di Sinistra Italiana sabato al parco Miralfiore dove si è tenuta l’assemblea dei Verdi "a noi i loro dibattiti interni ci interessano poco perché a noi interessano invece i temi in discussione". Aggiungendo però un concetto che è questo: "Sicuramente, per quello che è accaduto a Fano, alle ultime amministrative dove abbiamo regalato il comune al centrodestra, non c’è un grande feeling con Carrabas".

Quindi arriva una presa di posizione di alcuni Verdi che hanno sostenuto la lista Conti: "In merito al “duello interno” che si sarebbe consumato nell’assemblea provinciale dei Verdi per la designazione dei delegati alla prossima assemblea nazionale, ci preme precisare che la nostra presa di posizione non e stata mai finalizzata ad alimentare conflitti interni ma a ristabilire una normale dialettica democratica e il valore di una equilibrata rappresentanza territoriale che da troppo tempo sono precluse dall’attuale dirigenza marchigiana. Non abbiamo infatti sollevato alcun problema in merito alle tesi e alle candidature che saranno oggetto del prossimo congresso nazionale di Chianciano, candidature e tesi che infatti condividiamo e supportiamo".

"Abbiamo però voluto presentare un autonomo documento di indirizzo per la nomina dei delegati attraverso il quale auspichiamo il superamento della situazione che i Verdi stanno vivendo nel nostro territorio e che, purtroppo, è solo caratterizzata da una carente democrazia interna, da un insufficiente confronto sulle cose da fare e sui progetti da perseguire come forza politica ecologista. Da troppo tempo subiamo incomprensibili ed assurdi commissariamenti di realtà importanti della nostra provincia. Realtà come Pesaro, Fano, Gabicce Mare ecc... vengono messe sotto tutela o attraverso commissariamenti, o attraverso fiduciari, che non si sono mai posti il problema di convocare assemblee di iscritti e la nomina degli organismi. Con il nostro documento abbiamo perciò posto la necessità di stabilire un processo che finalmente possa garantire la trasparenza, l’equità e la rappresentatività sia nell’azione territoriale che nella selezione delle candidature. Alla fine, su sette delegati, tre sono di Pesaro, uno in più di quanto ci si voleva imporre. Noi siamo soddisfatti di questo risultato. Perché riteniamo che sia più importante lavorare in modo collettivo e sinergico piuttosto che continuare a coltivare il proprio piccolo orticello e di subordinare il movimento verde alle proprie esigenze di piccolo cabotaggio personale".