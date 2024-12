Verdi pronti a lasciare le alleanze se si passerà da 1.500 a 500 metri

Chi tiene il punto sul piano regionale del rifiuti dicendo no all’emendamento che porta i limiti da 1500 metri a 500, sono i Verdi che attraverso il Gianluca Carrabas tornano sul problema non citando però Riceci. Carrabs dopo aver portato degli studi sui pericoli per la salute pubblica sulle discariche vicino agli abitati, aggiunge anche: "Questo principio di ridurre le distanze non può passare e se passerà, chiunque lo avallerà non potrà più avere compatibilità programmatica con i Verdi né a livello locale e nè a livello regionale, questo pregiudicherà ogni alleanza presente e futura. I Verdi non si fanno dettare la linea da Marche Multiservizi – rimarca Carrabs –: quelli che fino a ieri hanno riempito le discariche con rifiuti speciali anche da altre regioni non lasciando posto per quelli urbani marc higiani solo per rispondere solo ad una logica affaristica e speculativa. La programmazione la deve fare la politica e non le multiutility".