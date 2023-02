Veronica e Cristian provano con ’Eve’

Se la start up diventerà un giorno una multinazionale come Campari nessuno lo sa, ma sicuramente Veronica Gamboni e Cristian Silenzi (foto), ci sperano. Perché hanno appena iniziato l’avventura – in grande stile – con il liquore mediterraneo "Eve". Dove sta la novità di questa bevanda leggermente alcolica che è già presente in diversi menù dei bar più importanti di Londra?

Si tratta di un distillato di foglie di fico mixato con altre botaniche ed alza poco più di un vino: 20 gradi. A lanciarsi in questa avventura internazionale questi due pesaresi, due facce note perché Veronica Gamboni è la titolare dei bagni Gabri e socia con Simone Angelini di un locale come "Elixir of sin", in pieno centro. Lui, Cristian Silenzi dopo una vita passata a fare cocktail in città, ha preso il volo andando a lavorare a Londra dove ha ‘creato’ aperitivi anche per serate maxi lusso come quelle di Gucci e Bentley. E dopo una serie di esperienze ad alto livello, da qualche mese è diventato il primo barman di uno dei locali più alla moda della capitale inglese, il Velvet, celebrato anche da riviste come Forbes. Di Cristian l’idea di questo nuovo distillato che nasce dalle foglie di fico. Quindi l’incontro con Veronica Gamboni, la finanziatrice.