Veronika, la baby influencer ucraina che insegna a diventare cheerleader

Veronika ha 10 anni, è nata a Kiev. Fa la cheerleader dall’età di 3 anni, ed è la campionessa di Ucraina, Australia, Austria. Ha un profilo Instagram e un canale Youtube, con oltre 400mila iscritti e video che arrivano a 5 milioni di visualizzazioni. Una vera baby-influencer, che a Fano ha trovato tanti nuovi estimatori, come quelli che venerdì scorso durante le iniziative per la Befana l’hanno vista esibirsi all’aeroporto in una adrenalinica danza con le sue compagne. Insieme, rappresentano l’unica squadra di cheerleader delle Marche, una pratica sportiva e artistica che nasce come intrattenimento per il pubblico durante le competizioni, ma che si è sviluppata come disciplina autonoma, che unisce danza, ginnastica e salti acrobatici. Il tutto mixato in elaborate e coloratissime coreografie.

A seguire la squadra in questa passione è Anna Andriyenko, mamma di Veronika e allenatrice capo della Cheer Dance School “CheerNika”. Un palmares invidiabile, il suo: ha ricevuto il Premio d’Onore del Ministero ucraino per la Famiglia, la Gioventù e lo Sport e il premio governativo Honorable Cheerleading Coach of Ukraine. I suoi atleti hanno vinto 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi ai Mondiali di cheerleading. Ora la guerra l’ha costretta a rimettersi in gioco, e lei l’ha fatto partendo da ciò che più ama: lo sport. "Io e la mia famiglia siamo arrivati ​​a Fano il 9 marzo 2022 dall’Ucraina, dalla città di Kyiv – racconta –. Quando la Russia ha iniziato a bombardare la nostra città, per salvare noi stessi e i bambini siamo stati costretti ad andarcene. A Fano mio marito aveva dei conoscenti che si sono offerti di aiutarci".

In città, Anna si è subito data da fare per avviare da zero questa attività e ha trovato terreno fertile. "Insegno cheerleading allo studio ’Vivamente’ di Fano: c’è un’altra atleta di Kharkov, le altre sono tutte italiane. Invece mio marito, che è fotografovideografo, gestisce un canale YouTube con Veronika. In Ucraina ho ancora una grande scuola per cheerleader ’Cheernika’, dove le lezioni continuano per quei bambini che sono rimasti a Kiev. A Veronika mancava molto la sua squadra di origine, così ho deciso di continuare le lezioni qui. Dato che a Fano questa disciplina non c’era l’abbiamo creata noi".

Ma Veronika ha anche un altro sogno: arrivare a un milione di follower (instagram @OreoVeronika; YouTube @OreoVeronika) e diventare un’attrice. "Ama molto anche l’inglese – dice la mamma –, viaggiare e le tecnologie Internet: ora sta seguendo un corso di programmazione". E poi aiuta la mamma con il fratellino Igor, di 4 anni. Con la stessa determinazione ed entusiasmo con cui affronta le sfide sportive.

Benedetta Iacomucci