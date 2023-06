Versamenti e cartelle esattoriali: il Comune elenca tutte le sospensioni

Il sindaco Matteo Ricci spiega la serie di agevolazioni scaturite in seguito al decreto aiuti per l’alluvione: "Il Comune di Pesaro è tra le realtà inserite nello Stato d’Emergenza per i danni ingenti subiti dal maltempo. Ciò comporterà una serie di esenzioni e opportunità per i pesaresi. Come prevede il dl Alluvione entrato in vigore lo scorso 2 giugno 2023, "le scadenze dei versamenti tributari, contributi previdenziali ed assistenziali, premi assicurativi obbligatori, ritenute alla fonte delle addizionali comunali e regionali Irpef da parte dei sostituti d’imposta, cartelle esattoriali, adempimenti tributari ed adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, scadenze procedimenti e termini amministrativi, sono sospese fino al 31 agosto 2023". Come si legge nel decreto, tutti i versamenti sospesi dovranno essere pagati entro il 20 novembre 2023, mentre tutti I termini per gli adempimenti sospesi riprenderanno la loro decorrenza dal 31 agosto 2023.

Il decreto Alluvioni prevede anche il "differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari situate nei territori interessati, ai fini del superbonus 110%". Previsti anche provvedimenti per scadenze e pagamento bollette gas e rate di bollette pregresse, sospensione dei termini procedimenti giudiziari".