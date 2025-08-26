Versi che sfiorano le foto. I clic di Maurizio Tomassini con la poesia di Pedretti

La fotografia di Maurizio Tomassini, la poesia dialettale di Nino Pedretti: inaugura oggi pomeriggio, alle 18,30, alla Galleria Rossini Versi in luce la mostra che "unisce due linguaggi diversi ma straordinariamente complementari". Curata da Enzo Carli e promossa dall’associazione Università dell’Età Libera, la mostra mette insieme 15 scatti fotografici e 10 poesie. "Maurizio Tomassini, fotografo marchigiano, tra i fondatori dell’associazione culturale “Visioni di Frontiera“ – spiegano gli organizzatori – mostra immagini degli anni ‘70 di una Fano che propongono la vita di comunità: il lavoro sul mare e nei campi, i volti dei bambini e degli anziani, le donne nei mercati, i gesti quotidiani che diventano racconto collettivo. La sua fotografia restituisce con intensità e delicatezza la memoria di un tempo, fatta di legami solidi, identità condivisa e una forte dimensione sociale. Accanto a queste immagini risuonano i versi di Nino Pedretti, morto nel 1981 all’età di 58 anni, poeta dialettale romagnolo del “Circal de’ giudéizi“ insieme a Tonino Guerra e Raffaello Baldini. Pedretti ha dato voce agli uomini e alle donne del suo paese (Santarcangelo di Romagna) attraverso il dialetto che, come sottolineava Carlo Bo, non rappresenta una poesia “minore“, ma “una lingua poetica unica e irripetibile“. Nei suoi testi emergono personaggi popolari, storie minime, atmosfere quotidiane che si ritrovano negli sguardi catturati dall’obiettivo di Tomassini. La mostra Versi in Luce non è solo un’esposizione fotografica o un omaggio letterario, è un invito a rivivere un tempo passato, in cui poesia e fotografia si fanno custodi della memoria storica e culturale di una comunità".

Prima dell’inaugurazione l’evento sarà presentato alle 17,30, nella sala Pallerini di Palazzo Gradari da Maurizio Sebastiani (presidente dell’associazione Università dell’Età Libera), Enzo Carli (curatore della mostra) e Tiziana Mattioli (curatrice di saggi sul poeta Nino Pedretti). Prevista la lettura delle poesie in mostra da parte di Gianluca Tognacci, in dialetto romagnolo, e di Lucia Leonardi, in italiano e un intermezzo musicale con brani jazz eseguiti da Eleonora Fioravanti. La mostra si può visitare fino al 3 settembre dalle 17 alle 22.

an. mar.