Davide Rondoni
Da Dante ai bagnini
Versi che sfiorano le foto. I clic di Maurizio Tomassini con la poesia di Pedretti
26 ago 2025
ANNA MARCHETTI
Versi che sfiorano le foto. I clic di Maurizio Tomassini con la poesia di Pedretti

Si inaugura alla Galleria Rossini di Pesaro la mostra che "unisce due linguaggi". La riflessione sul passato per cogliere il senso della contemporaneità.

La fotografia di Maurizio Tomassini, la poesia dialettale di Nino Pedretti: inaugura oggi pomeriggio, alle 18,30, alla Galleria Rossini Versi in luce la mostra che "unisce due linguaggi diversi ma straordinariamente complementari". Curata da Enzo Carli e promossa dall’associazione Università dell’Età Libera, la mostra mette insieme 15 scatti fotografici e 10 poesie. "Maurizio Tomassini, fotografo marchigiano, tra i fondatori dell’associazione culturale “Visioni di Frontiera“ – spiegano gli organizzatori – mostra immagini degli anni ‘70 di una Fano che propongono la vita di comunità: il lavoro sul mare e nei campi, i volti dei bambini e degli anziani, le donne nei mercati, i gesti quotidiani che diventano racconto collettivo. La sua fotografia restituisce con intensità e delicatezza la memoria di un tempo, fatta di legami solidi, identità condivisa e una forte dimensione sociale. Accanto a queste immagini risuonano i versi di Nino Pedretti, morto nel 1981 all’età di 58 anni, poeta dialettale romagnolo del “Circal de’ giudéizi“ insieme a Tonino Guerra e Raffaello Baldini. Pedretti ha dato voce agli uomini e alle donne del suo paese (Santarcangelo di Romagna) attraverso il dialetto che, come sottolineava Carlo Bo, non rappresenta una poesia “minore“, ma “una lingua poetica unica e irripetibile“. Nei suoi testi emergono personaggi popolari, storie minime, atmosfere quotidiane che si ritrovano negli sguardi catturati dall’obiettivo di Tomassini. La mostra Versi in Luce non è solo un’esposizione fotografica o un omaggio letterario, è un invito a rivivere un tempo passato, in cui poesia e fotografia si fanno custodi della memoria storica e culturale di una comunità".

Prima dell’inaugurazione l’evento sarà presentato alle 17,30, nella sala Pallerini di Palazzo Gradari da Maurizio Sebastiani (presidente dell’associazione Università dell’Età Libera), Enzo Carli (curatore della mostra) e Tiziana Mattioli (curatrice di saggi sul poeta Nino Pedretti). Prevista la lettura delle poesie in mostra da parte di Gianluca Tognacci, in dialetto romagnolo, e di Lucia Leonardi, in italiano e un intermezzo musicale con brani jazz eseguiti da Eleonora Fioravanti. La mostra si può visitare fino al 3 settembre dalle 17 alle 22.

an. mar.

Mostre