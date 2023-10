“Verso Casa“ premiato al Fano Film Festival

di Claudio Salvi

Il Fano International Film Festival ha assegnato a “Verso Casa“, opera diretta da Giulia Casagrande, il premio per il miglior film d’autore marchigiano. La pellicola è stata proiettata nella serata finale del festival ed è solo l’ultimo di una serie di riconoscimenti nazionali e internazionali alla sceneggiatrice e regista di Senigallia.

Verso casa è una storia di ritorni o di partenze?

"E’ la storia di un ritorno al luogo delle origini, di un riavvicinamento possibile alla casa e a un senso di appartenenza dopo anni di lontananza".

Che cosa c’è di personale in questo film?

"Ho vissuto per molti anni altrove. Questo ha formato il mio sguardo e il mio immaginario. Volevo riflettere su un rapporto madre e figlia all’interno dello spazio del giardino che è un luogo legato all’infanzia, alle origini e a un certo senso di libertà. Ho ambientato la storia nelle campagne in cui sono cresciuta".

Possiamo dire che il tema centrale è la famiglia?

"La questione dei legami familiari è centrale. In questa storia una donna torna con la figlia al luogo delle origini e deve a sua volta confrontarsi con sua madre per poter trovare se stessa e il proprio posto".

In quest’opera lei prova a descrivere anche la cura per un giardino da preparare per l’inverno. Quanto è importante la natura e l’ambiente in questo film?

"Il paesaggio è coprotagonista del film. Amo moltissimo i giardini e da tempo volevo ambientarci questa storia, esplorare la relazione tra mondo umano, piante e animali. Ho fatto un vero e proprio studio sui luoghi. La storia inizia in un giardino e si allarga via via alla campagna coi suoi spazi coltivati e ordinati, per poi aprirsi all’imprevisto di luoghi incolti e selvatici, sopravvissuti all’agricoltura. Ognuno di questi luoghi suscita sensazioni ed emozioni diverse nei personaggi, rivelandogli qualcosa di sé di inaspettato".

E quanto le Marche come set naturale?

"Ho scritto ispirandomi ai luoghi, ho fatto moltissimi sopralluoghi, strada per strada, collina per collina, albero per albero, fiore per fiore. Ognuno di questi è un tassello fondamentale, un punto di ancoraggio nella mappatura del film. Il paesaggio marchigiano non smette di stupirmi. Volevo che almeno una parte di questo stupore fosse presente nel film, di quel senso di meraviglia che provo di fronte a questi paesaggi".

Lei ha fatto lavorare tante maestranze locali.

"Con “Piceni Art for Job“ e il produttore Sandro Angelini abbiamo coinvolto una ventina di professionistie della regione. Spero di collaborare con alcuni di loro anche in futuro".

Scrivere e dirigere. Dove si sente più a suo agio?

"Sono due momenti molto diversi del processo creativo, li amo entrambi e entrambi presentano delle difficoltà. Scrivo a partire da immagini e con una visione ben precisa del mondo che intendo andare a costruire. Il lavoro di regìa viene dopo una lunga riflessione e ricerca sulla scrittura, va a mettere in discussione, a sovvertire ciò che si era immaginato".