Verso il finissage di “Surprize 6“

Ultimi giorni per visitare al Castellare “Surprize 6 / la natura della cultura“, la mostra a ingresso libero con opere dall’Accademia di Belle Arti di Urbino e dalla Jan Dlugosz University di Czestochowa, in Polonia. Domani, in occasione di “Domenica al museo“, resterà aperta ore 11 - 13 e 15,30 e 18,30. Mercoledì in occasione del finissage, sarà presentato il catalogo edito da Arti Grafiche della Torre, a cura di Emanuele Bertoni e Giada Gaia Trudu. Con la curatela di Federica Facchini e Chiara Pirozzi, la mostra, inaugurata lo scorso 16 gennaio, si pone come racconto di un viaggio introspettivo, di messa in discussione e maturazione di 38 artiste e artisti, studentesse e studenti dell’Accademia di Belle Arti di Urbino e del Dipartimento di Pittura della Facoltà di Arte dell’Università Jan Dlugosz, in Polonia.